Tentokrát ale čelí Íránci obvinění na fotbalové úrovni. S obviněním na brankářku Zohreh Koudaeiovou přišla reprezentace Jordánská, která v září prohrála utkání o přímou vstupenku na letošní Asijský pohár. 2-4 po penaltách.

"Vzhledem k důkazům a důležitosti soutěže vyzýváme AFC, aby bylo zahájeno transparentní a jednoznačné vyšetřování panelem nezávislých lékařských expertů s cílem určit způsobilost těch, kterých se to týká," stojí v oficiálním prohlášení jordánské strany. Ta v případě potvrzení mužského pohlaví žádá tvrdé tresty a přezkoumání pohlaví u ostatních fotbalistek, které jsou zahalenější, než je zvykem.

?BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.