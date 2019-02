Kouč Sigmy Václav Jílek se v tiskovém středisku usadil za stůl, kterému vévodil znak Sevilly FC, olomouckého přemožitele v boji o postup do základní skupiny Evropské ligy, a pomalu začal hodnotit nejen skončené utkání, ale i účinkování Hanáků na kontinentální scéně celkově.

Co si podle něj Sigma odnesla? Hlavně nenahraditelné zkušenosti.

„Chytří hráči si to vyhodnotí. Pokud si uvědomí, jak pracují hráči soupeřů, jak se chovají útoční hráči, jaké mají řešení situací, tak jim to může dát hrozně moc,“ řekl Jílek.

Sám si pak odnesl řadu poznatků do vlastní trenérské práce.

„Považujeme se v českém měřítku za hodně náročný trenérský tým. Pak ale zjistíte, že pokud se chcete konfrontovat s Evropou, musíte hráče donutit pracovat ještě víc,“ řekl například.



Co všechno vám ukázaly dva zápasy se Sevillou, která je jedním z předních evropských klubů?

Ukázaly mi i naši kvalitu, ochotu pracovat a schopnost poměřit se s týmem Sevilly. Na druhou stranu odhalily i nedostatky a rozdíly v kvalitě individuální i týmové. Je blbost říct, že jsme spokojeni, když jsme prohráli 0:1 a 0:3, ale jsem spokojený s tím, jak jsme se prezentovali. Nejsem spokojený třeba s tím, jak jsme řešili finální fázi. Myslím, že jsme si zasloužili aspoň jeden gól vstřelit.



Koho z hráčů byste pochválil, že zvládl opravdu evropskou úroveň fotbalu?

Davida Housku. Odvedl obrovské penzum práce, zvládl to i po herní stránce. Někdy možná potřeboval dva doteky, ale byl neustále aktivní, pořád chtěl míče, odvedl hodně práce v defenzivě, zároveň byl aktivní i do ofenzivy. Jen měl jasnou gólovku a hráč jeho kvalit by s tím měl naložit lépe.



V odvetě v Seville jste měli třináct střel, to není málo. Ale pouze dvě šly na branku. Ukazuje to na nižší kvalitu vašich ofenzivních hráčů?

V práci s míčem byl mezi oběma týmy velký rozdíl. Hlavně v řešení finální fáze. Nemá cenu si nic nalhávat, je to o hráčské kvalitě. My jsme tady od toho, abychom hráče někam posunuli, ale každý má své limity. Ve dvojzápase jsme měli sedm vyložených šancí a dovedu si představit, že soupeř by s nimi naložil líp. S takovým soupeřem zkrátka musíte být produktivní. Jakub Plšek měl ve 2. minutě jasnou šanci. Kdyby ji proměnil, tak se to vyvíjí úplně jinak. Když se pak Sevilla dostala do vedení, tak už to bylo obrovsky složité. Pokud chcete uspět proti takové síle, tak nesmíte dělat chyby. My jsme ji udělali při standardce. Třetí gól už beru na vrub větší otevřenosti hry.



Velkým tématem zápasu byli diváci a atmosféra na stadionu. Co jste říkal na to, když spustili klubovou hymnu?

To byla fantazie. Měl jsem informaci, že ve Španělsku se zase tak moc nefandí, ale Tomáš Vaclík mi říkal, že tady jsou diváci výjimeční. By-la to nádhera. Leckterý klub může Seville závidět. Tady bych chtěl hrát každý týden.



Mluví se o tom, že právě tyto zápasy hráče posouvají na vyšší úroveň. Co konkrétně jim dají?

Pokud hráč nemá sebereflexi, nedá mu to nic. Pokud si ale naši kluci uvědomí, jak hráči soupeře pracují, jak se chovají útoční hráči, jaké mají řešení, tak jim to může dát moc. Ti chytří hráči si to vyhodnotí. Největší poznatek z té konfrontace je ale asi spíš pro nás trenéry, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem s hráči pracovat. V jaké intenzitě a podobně. Považujete se v českém měřítku za hodně náročný trenérský tým, ale pak zjistíte, že pokud se chcete konfrontovat s Evropou, musíte hráče donutit pracovat ještě víc.



Trénuje se v Česku jinak? Je rozdíl v těch metodách?

Nemyslím si, že by se metody nějak výrazně lišily. Ale vezměte si třeba jen konkurenci, kterou tady v mužstvu mají. Tomáš Vaclík mi říkal, že tady si nikdo nedovolí vůbec nic vypustit, protože v ten moment je na jeho pozici připravený jiný hráč a jde do sestavy místo něj. Já ať chci, nebo nechci, tak si vnitřně musím přiznat, že občas na tréninku vidím, jak do toho někdo nedá maximum. Chybí hlavně nároky v maximální intenzitě, rychlosti. To, aby nikomu nebylo jedno, že mu odskočí balon. Když uděláte dobrý devadesátiminutový trénink, tak vám to nezachrání. Je tam moc malý prostor na zlepšení. Hráči na sobě musí pracovat ve zbytku dne.



Jak moc vás ve světle těchto poznatků mrzí, že evropských zápasů nebude ještě víc? Na jaře byla skupina a tím pádem jistota šesti zápasů dost blízko, ale Jablonec vás nakonec přeskočil.

Už jsem o tom přemýšlel několikrát. Je to škoda, a to jak z pohledu ekonomického, tak hlavně z toho sportovního. Hráči se mohli zviditelnit a odehrát šest těžkých zápasů s jistotou. Ve skupinové fázi už podle mě není ani takový tlak nebo očekávání. Byl bych si sice dobře vědom, že v naší lize bychom to měli ještě náročnější, ale stejně mě to pořád mrzí…



Je jasné, že jste chtěli jít dál. Ale když už jste vypadli, uleví se vám aspoň v tom, že se teď budete moct soustředit na ligu?

Asi ano, protože těch logistických věcí bylo hodně. Stejně tak byl rozbitý tréninkový rytmus a regenerace. I když jsme chtěli třeba na něčem zapracovat, tak jsme vlastně nemohli, protože nás hned čekal další zápas. Hráčům se asi uleví, ale dovedu si představit, že by si to dokázali ještě prodloužit. (úsměv) Ale už by to nemohlo být na úkor české ligy, protože tam je naše situace kritická.



I proto jste brzy vystřídal záložníky Plška s Kalvachem, abyste je šetřil na zápas s Bohemians, nebo jste reagoval na jejich špatný výkon?

Musím se přiznat, že jsme už chtěli hodně vytížené hráče malinko pošetřit, ale hlavní důvod byl ten, že Plšek ani Kalvach nestíhali rychlostně tempo hry. Na všechno potřebovali moc času. Chtěli jsme zrychlit kvalitu, práci s míčem, přechodovou fázi, ale moc se to nepovedlo. Jirka Texl měl z osmi kontaktů snad sedm ztrát.



Hráčům teď odpadne také přepínání mezi Evropou a ligovými zápasy. Je to podle vás hlavní důvod vašeho slabého ligového startu?

Pro nás byly ty zápasy v Evropě vrcholem. Hráči byli jinak nastavení, koncentrovaní a připravení než v lize, kde si mnohdy uleví. Rozhodujícím faktorem je hlava a šíře kádru. Sevilla má pětadvacet stejně kvalitních lidí, my to taháme s patnácti hráči. Těžko říct, jestli je to českou mentalitou. Ale i má osobní zkušenost ze Sparty je taková, že ligový zápas, který následoval po poháru, byl vždycky špatný.



Po Bohemians čeká ligu reprezentační přestávka. Těšíte se na ni?

Já mám reprezentační pauzu spojenou s prací u jednadvacítky, takže těžko odpovědět… (usmívá se) Skončila Sevilla, chystáme se na Bohemku a pak mě čeká dvojzápas s nároďákem. Chceme ještě zabojovat o postup, ale víme, že potřebujeme pomoc soupeřů. Je toho dost, takže slova „těšit se“ asi nebudou těmi pravými. Hráči budou zřejmě rádi, že si od toho mého věčného řvaní odpočinou, ale vydrží jim to jen týden.

Real? Nebude silnější než Sevilla

Ještě před zápasem dostihla olomoucké fotbalisty informace, že do Španělska se vydá na podzim i Plzeň, která v Champions League narazí na Real Madrid. I proto trenér Jílek dostal otázku, zda si dokáže po vlastní zkušenosti se Sevillou představit, jak by mohly duely mezi českým šampionem a obhájcem trofeje vypadat.



„V první řadě si nemyslím, že bude Real výrazně lepší než Sevilla. V této sezoně to budou dva srovnatelné týmy. Jsem přesvědčen, že Sevilla bude jednoznačně ve španělské lize atakovat první pětku,“ řekl Jílek.



„Jsem sám zvědav, jak se bude Plzeň prezentovat v těchto těžkých zápasech. My jsme sice celkově dostali 0:4, ale chtěli jsme hrát aktivní otevřený fotbal, aby i diváci viděli, že jsme schopni konfrontovat se španělským celkům. I Plzeň s nimi tak může hrát, ale je to otázka strategie a volby taktiky,“ dodal.