/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Na jeho tváři zářil úsměv. Aby ne: fotbalisté Olomouce se vrátili domů z Kazachstánu a on mohl vyprávět, jak už myslí na Sevillu. „Čeká nás velký tým, který málem porazil Barcelonu,“ sdělil kouč Václav Jílek.

Klub z Hané pokračuje v Evropě! Mužstvo, které si vypiplal od druhé ligy, už ale jednoho movitého soupeře porazilo. Dvakrát. „Mám obrovskou radost,“ dodal Jílek po postupu přes Kajrat Almaty.

Před dvěma lety jste v tuto dobu hráli ve druhé lize a teď vás čeká Sevilla. Jaké jsou vaše pocity?

Mám radost hlavně za mužstvo. Jsou tady kluci, kteří si k tomu čichli úplně poprvé a hned mají možnost konfrontovat se s jedním z nejlepších mužstev celé Evropy.

Vypadá to, že se hráči výkonnostně stále posouvají.

Musím říct, že před zápasem jsem byl hodně nervózní. Možná to vyzní blbě, ale já vůbec nehleděl na sebe. Strašně jsem si přál, aby kluci dostali šanci se popasovat se Sevillou. Nechtěli jsme to nikde veřejně vyhlašovat jako cíl, protože jsme nejdřív potřebovali zvládnout dvojzápas s Kajratem, ale cítil jsem z mužstva obrovskou vůli.

Ve fotbale se dějí nejrůznější věci. Existuje šance, že byste Sevillu vyřadili?

Jsme outsideři, ale už jen ta možnost konfrontace je úžasná. Ale nevím, nedokážu to procentuálně vyhodnotit. Sevilla je velkoklub, špička v Evropě.