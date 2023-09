Návrat do Ruska se změnil v peklo. Jiří Jarošík s fotbalisty Orenburgu nevyhrál ani jeden zápas a po dvou měsících se pakoval. Konec neúspěšného angažmá českého trenéra uspíšilo i vážné zranění hlavy jeho ani ne roční dcery.

Jiří Jarošík nedá na Rusko dopustit. V roce 2005 slavil v dresu CSKA Moskva mistrovský titul, působil také v Samaře. V Rusku si našel i současnou manželku Zlatu, se kterou má tři dcery. Letos v létě se Jarošík vrátil do tamní Premier Ligy jako trenér. V Orenburgu nahradil jiného českého kouče Marcela Ličku, který povýšil do moskevského Dynama. Očekávání byla obrovská, jenže to dopadlo tragicky.

Jarošík po dvou měsících odchází z Ruska. Jeho dcera utrpěla vážné zranění hlavy

Kdysi úspěšný fotbalista nedovedl svůj tým ani k jednomu vítězství, v pěti zápasech získal jen jeden bod. A když jeho jedenáctiměsíční dcera Nikol spadla ze schodů a skončila se zraněním hlavy na jednotce intenzivní péče, bylo jasné, že jeho dny v Orenburgu jsou sečteny. Fotbal se dostal na vedlejší kolej a Jarošík se dohodl s klubem na ukončení spolupráce.

„Vždycky jsem se chtěl vrátit do Ruska jako trenér. Bohužel to nevyšlo, to se stává. Pořád nemůžu myslet na fotbal,“ povzdechl si. „Vedení mi dalo čas. Ale sám si uvědomuju, že výsledky byly špatné. Když hrajete dobře, ale nesbíráte body, to nikdo nepotřebuje. Celkově se všechny okolnosti sešly. Nedostatek vítězství a nehoda s dcerou. Pak už jsem se o fotbal nestaral. Nejdůležitější je pro mě zdraví mých blízkých,“ rozpovídal se v rozhovoru pro ruský server Sport Express.

„Když dítě bojuje o život, nemyslíte na nic jiného“

K nešťastné události s jeho dcerou došlo v hotelu, kde Jarošík bydlel. „Spadla ze schodů a silně se udeřila do hlavy. Pět dní byla na jednotce intenzivní péče. Nyní čekáme na kontrolní vyšetření. Pokud doktor řekne, že je všechno v pořádku, bude to vítězství. Zranění bylo mimořádně vážné. Když vaše dítě bojuje o život, nemůžete myslet na nic jiného. Měl jsem velké obavy,“ přiznal bývalý kouč Teplice či rodného Ústí nad Labem.

Jarošík už je doma v Česku, jeho manželka s dcerou ale zůstaly v Moskvě. „Lékaři říkají, že dcera nemůže létat nejméně další měsíc. Snad se nám podaří najít způsob, jak se dostat do České republiky. Jinak zůstanou v Moskvě až do října.“

Když se rozhodl jít do Ruska, které rozpoutalo válku s Ukrajinou, lidé v Česku ho za to odsoudili. Jarošík ale komentáře hejterů neřešil. „Věděl jsem, že jdu do Ruska v nevhodnou dobu. Vzal jsem tu odpovědnost na sebe. Hned po příjezdu jsem zrušil svou stránku na Instagramu (v Rusku jsou sociální sítě Mety zakázány). Nic jsem nečetl, takže jsem necítil žádný tlak,“ vysvětil.

Jarošík o soužití s ruskou manželkou: Každý máme svou pravdu. Válku nechce nikdo

Jeho pohled na Rusko se nezměnil. Kdyby znovu přišla zajímavá nabídka, Jarošík by ji vzal. „Proč ne? V Rusku je spousta laskavých lidí. Neustále mi pomáhali, podporovali mě. Dnes jsou tam velmi dobré podmínky pro fotbalisty, výborné stadiony. Teď je ale nejdůležitější, aby se moje dcera uzdravila. Teprve potom budu zvažovat nabídky. Chci pokračovat v trenérské práci. Je mi jedno, jestli doma, nebo v zahraničí. Jsem připravený jít do jakékoliv země, do jakékoliv soutěž.“