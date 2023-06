Půjde kouč Jarošík do Ruska? V manželčině vlasti o něj stojí, má vystřídat Ličku

Podle spekulací ruských médií by měl český fotbalový trenér a bývalý reprezentant Jiří Jarošík zamířit právě do Ruska. Konkrétně by se měl ujmout trenérského žezla v Orenburgu, kde vystřídá dosavadního kouče Marcela Ličku. Ten má „povýšit“ do hlavního města, kde o jeho služby stojí Dynamo Moskva.