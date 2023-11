José Mourinho se nerozpakuje, mluví bez skrupulí. Když se mu něco nelíbí, dá to najevo. Jako když po praném finále Evropské ligy vulgárně sjel v útrobách stadionu rozhodčího, za což vyfasoval trest a čtvrteční zápas svého AS Řím se Slavií bude sledovat jen z tribuny. Na tiskovce v Praze zase slavný kouč setřel svého kolegu na lavičce rivalského Lazia Maurizia Sarriho.

José Mourinho | Foto: ČTK/AP/Franc Zhurda

Mourinho reagoval na výrok Sarriho, který kouč Lazia pronesl po porážce v Lize mistrů od Feyenoordu. „Oni mají přátelák se Slavií, zatímco my hráli na krev,“ postěžoval si Sarri v souvislosti s nedělním ligovým derby o věčné město.

A co na to portugalský lišák? „Je to o mentalitě. Každý zápas se hraje vážně, nejsou žádné přátelské zápasy. Já vždy respektuji své soupeře. Myslím si, že tohle je rozdíl mezi trenérem, který vyhrál jen pár trofejí a tím, který jich mají šestadvacet,“ rýpnul si Mourinho, který vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu i Konferenční ligu. „Pokud by se měl někdo cítit jeho výroky uražený, jsou to lidé ze Slavie, ne já.“

Slavii vysekl poklonu. „Je to silný tým, má kvalitní organizaci i držení míče. Takže trenér musí být dobrý. Čekám náročnější zápas, než přede dvěma týdny v Římě, kdy jsme dali gól už v první minutě. Jsme blízko postupu, očekávám dobrý zápas.“

Charismatický kouč označil Prahu za jedno nejkrásnějších měst. Zavzpomínal i na české ikony, se které trénoval. „V České republice je mnoho slavných hráčů z historie. Já jsem nějaké měl. Třeba nejlepšího brankáře Petra Čecha. V Benfice jsem krátce potkal Karla Poborského, také fantastický hráč. Ale jsou i jiní jako třeba Jiří Jarošík.“