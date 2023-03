/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Až v pondělí moldavská fotbalová reprezentace vyběhne k utkání kvalifikace o EURO 2024 proti českému národnímu týmu doma v Kišiněvě, svou zásluhu na tom ponese i česká osobnost. Sokol a legionář Josef Seidl v roce 1911 uspořádal v moldavské metropoli první oficiální fotbalové utkání mezi domácím Kišiněvem a Oděsou.

Odhalení fotbalové pamětní desky Josefa Seidla v Kišiněvě | Foto: Deník/Václav Petrů

Jeho pamětní desku v neděli slavnostně odhalili na kišiněvském stadion Dinama zástupci moldavské vlády a fotbalového svazu spolu s předsedou českého fotbalového svazu Petrem Fouskem i českým velvyslancem v Moldavsku.

Češi tak stáli u zrodu fotbalu v Moldavsku. „Byl to krajan, který odešel za prací do tehdejšího Ruska, kam Kišiněv patřil a tou dobou byl fotbal sice moderní ale do Ruska se ještě nedostal. Seidl jako učitel tělocviku tehdy se svými studenty odehrál první oficiální zápas,“ uvedl konzul české ambasády v Moldavsku Štěpán Gilar.

Životní osud Josefa Seidla, jenž žil v letech 1873-1942, je působivý. Získal vyznamenání i od ruského cara, sbíral úspěchy v gymnastických soutěžích, při první světové válce působil v československých legiích na západní frontě. Později poté pracoval v kanceláři prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ten si ho dokonce vyžádal na svou první dovolenou na Capri.

Zkrátka byl u mnohého podstatného, co se v té době událo, nasnadě je tak srovnání s legendární filmovou postavou Forrestem Gumpem. „Nechci to tak říkat, aby si někdo nemyslel, že byl prostomyslný, ale skutečně toho prožil mnoho, v čemž se mu podobá,“ usmál se Gilar.

Zdroj: Deník / Filip Ardon

V neděli na kišiněvském stadionu Dinama, kde se první oficiální zápas odehrál, slavnostně odhalili Seidlovu pamětní desku a při té příležitosti se také uskutečnilo exhibiční fotbalové utkání. Akci doprovodil i žesťový orchestr.

„Snažili jsme se dát dohromady tým Kišiněva a Oděsy, v současnosti se ale z Ukrajiny sem moc hráčů nedostane, tak tam je aspoň jeden zástupce z ukrajinské ambasády a jinak jde o mix fotbalových veteránů,“ pravil český velvyslanec v Moldavsku Stanislav Kázecký.

Fotbal je v malé zemi sevřené mezi Ukrajinou a Rumunskem sportem číslo jedna, k velkém úspěchu v podobě postupu na evropský nebo světový šampionát má však stále daleko. „V posledních letech se v Moldavsku pracuje na tom, aby měla reprezentace lepší výsledky, i když páteční remíza 1:1 s Faerskými ostrovy je příliš nepotěšila, doufejme, že si nespraví chuť v pondělí proti naši reprezentaci,“ uzavřel Kázecký.