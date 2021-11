"Aston Villa je klub s bohatou historií a tradicí v anglickém fotbale a já jsem nesmírně hrdý, že se stávám novým hlavním koučem. Po jednání s vedením je zjevné, jaké jsou ambice klubu. Těším se, že mu pomůžu k naplnění cílů," řekl Gerrard bezprostředně po svém jmenování do funkce hlavního trenéra.

Olej do ohně poté přilil reportér BBC Fraser Fletcher, jenž tvrdí, že Gerrard doslova a do písmene odešel bez rozloučení z klubu, který tak hrdě bránil proti nedoloženému rasismu ze strany Sparty a Slavie. „Zdroje blízké Rangers tvrdí, že Gerrard před nástupem do Aston Villy nemluvil s žádným z hráčů ani zaměstnanců, aby se rozloučil,“ uvedl Fletcher na svém twitterovém účtu.

Tento výrok ještě více rozčílil fanoušky Rangers, kteří už před touto zprávou Gerrardův odchod narychlo těžce nesli.

"Jsi zrádce a krysa. Ztratil jsem k Gerrardovi všechnu úctu."

"Doufám, že sestoupíte. Nejde slovy popsat to, jak si zradil náš klub," stojí v nejčastějších zprávách zhrzených Skotů.

Gerrard to ale v Premier League nebude mít vůbec jednoduché. Aston Villa po odchodu hvězdného záložníka Jacka Grealishe do Manchesteru City ztratila herní tvář, po jedenácti kolech je mužstvo z Birminghamu na 16. místě tabulky a od sestupových pozic jí dělí pouze dva body.