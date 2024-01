I když zkoušky potřebné k licenci neudělal, zastupuje nejen bývalé spoluhráče a kamarády, ale i hráčky Sparty nebo některé trenéry.

„Tím, že mám nějaké kontakty, tak jsem do toho šel. Navíc přítelkyně dělala v konkurenční agentuře, což mi nahrálo. Díky ní jsem poznal prostředí a zkusil to,“ říká nejlepší střelec české ligy v sezoně 2004/2005. Nyní si užívá pobyt na Maltě, je totiž patronem letošního šestého ročníku Tipsport Malta Cupu.

Hráčským agentem jste chtěl být dlouho?

Dostal jsem se k tomu postupně. Nejprve jsem si založil akademii, v Praze na Zlíchově trénuji mladé kluky, kteří hrají v nějakém klubu, ale ke mně chodí na individuální tréninky. Věkový rozptyl je velký, je jim od šesti do devatenácti let. Na kempu mám pětatřicet dětí, v týdnu za mnou přijde deset nebo i patnáct kluků. Někteří z nich mě požádali o pomoc s nějakým přestupem. Tím, že mám nějaké kontakty, jsem do toho šel.

Musel jste si udělal agentské zkoušky?

Musel, ale neudělal jsem je. (úsměv) Měl jsem jenom velmi málo času na přípravu. Není to nic jednoduchého. Teď FIFA měnila celé regule … Já to ale ani tak nepotřebuji. Veškerou administrativu dělá právník. Já spíš jednám s hráči, rodiči a kluby. Pro mě není hlavní mít licenci.

S kým spolupracujete?

Fungujeme teprve půl roku. Všechno je to čerstvé. Začal jsem tak, že jsem nejprve oslovil kluky, se kterými jsem ještě hrával, a taky mladé kluky. Je to takový mix. Zmínit mohu třeba Tondu Fantiše ze Zlína, hráče z druhé ligy nebo trenéry. Jedním z nich je můj kamarád Luboš Loučka. Nyní vede Spartu B. Věnujeme se i ženskému fotbalu. Zastupujeme hodně děvčat ze Sparty. Jsme ale noví, je těžké získat hráče, takže se zaměřujeme hlavně na mladé kluky.

Havlův pomník, střelba z děla i kvevri víno s THC. Malta není jen o fotbale

Je to v Česku běžné trénovat mladé fotbalisty mimo klub?

Vím, že hodně kluků pořádá kempy, ale trenérů, co by dělali individuální tréninky, až tolik není. Mě to ale baví. Chci klukům pomoct. Je to trošku jiná práce. Nikdy jsem nechtěl být v klubu, mít na starosti celý tým. Takto vidím posun u jednotlivých hráčů, což mě naplňuje a baví.

Vidíte perspektivu v ženském fotbale?

Já myslím, že ženský fotbal má budoucnost. Samozřejmě se to pořád nedá srovnávat s tím mužským, který je pořád jinde, ale už teď je vidět, že se do ženského fotbalu dává více peněz. Holky mají lepší podmínky. Třeba Sparta nebo Slavia chtějí mít týmy profesionální, aby děvčata nemusela chodit do práce.

Přejděme k mužům. Jak vidíte jarní souboj o titul mezi pražskými S? Kdo se bude radovat?

Těžko říct. Nyní je zimní přestávka, oba kluby posilují. Bude záležet i na tom, jaké přestupy se jim povedou. Rozhodovat bude momentální forma, zranění, další aspekty. Oba týmy mají dobře našlápnuto. Sparta se hodně zvedla, obhajuje titul. Narostlo jí zase sebevědomí, daří se jí. Lidé chodí, atmosféra je tam fantastická, všichni v klubu jedou na sto procent. Bude hodně záležet, jak dopadne derby. Boj o titul bude velký. Myslím, že to pomůže celé lize.

Co se stalo, že se Sparta po letech dostala na úroveň Slavie a dokonce ji předehnala?

Je za tím dobrá práce trenéra Priskeho, který dostal prostor, má důvěru. Začátek neměl taky jednoduchý, ale lidé v klubu ho podrželi. Věřili jeho práci, jeho vizi. On nakonec prokázal svoji kvalitu. Chytil se celý tým, přidali se fanoušci a všechno šlape naprosto skvěle.

Podívejte se: Teplický Hronek s pomocí sluníčka nachytal brankáře Boleslavi

Plzeň už je ze hry o titul venku?

Pro tuto sezonu už je out, ale třeba v evropských pohárech dokázala něco neskutečného. Je vidět, že kvalita tam je. V Plzni dělají fotbal dobře. Umí sehnat hráče i peníze, což není vůbec jednoduché. Teď jí ale nevyšel transfer Durosinmiho do Frankfurtu, což je trošku problém.

Do celého fotbalu přitečou další peníze z televizních práv. Prospěje to české lize?

No jasně. Co si budeme povídat. Fotbal je o penězích. Když je kluby mají, mohou si dovolit lepší hráče, lepší trenéry. Mohou zainvestovat do infrastruktury, zlepšit podmínky hráčům i fanouškům.

Právě příznivci hodně sledovali jednání ohledně nového reprezentačního kouče, kterým se nakonec stal Ivan Hašek. Vy patříte k jeho příznivcům, že?

Ivanovi věřím. Znám ho, vím, co je to za člověka. Byl to právě on, kdo mi dal šanci v šestnácti letech hrát ligu. Pro mě je to velká persona fotbalu i dobrý trenér, byť samozřejmě v posledních letech nebyl v žádném top klubu a nejsou za ním vidět žádné obrovské výsledky. Expert to je. Hlavně je to dobrý člověk.

Což ale není záruka toho, že bude úspěšný.

Samozřejmě to je pravda. Všichni víme, že EURO nebude pro nás jednoduché, to ale není nikdy. Každý účastník mistrovství Evropy má kvalitu. Je to jeden turnaj, rozhodovat budou detaily, aktuální forma. Nikdo si nebude moct dovolit žádné večírky.

Jak si užíváte pobyt na Maltě?

V úterý hodně foukalo, takže jsme se šli jenom projít. Chytli jsme největší liják, který šel. Ve středu už ale bylo hezky, takže jsme zajeli do Valletty, kde se mi moc líbilo.

Hradec do toho! Votroky přiletěli na Maltu podpořit Čert, Kníže, Čučo a dýdžej

Na turnaji hraje i vídeňská kariéra, kde jste strávil dlouhých pět let. Jak na angažmá v Rakousku vzpomínáte?Bylo to jedno z nejvydařenějších angažmá. Byly to krásné roky. Vzpomínám na to jenom v nejlepším. I když začátek nebyl úplně jednoduché. Po pár měsících jsem se zranil a s přetrženým křížovým vazem v koleni dlouho marodil. Pak se to rozjelo, dařilo se mi. Byl jsem v Rakousku brán jako velká hvězda. Dával jsem góly, přihrával na ně. Získali jsme titul a postoupili do Ligy mistrů.

Sledujete Austrii i nyní?

Nějaké kluky tam pořád znám. Jsou i tady na Maltě. Jeden ještě hraje, další dělá sportovního ředitele, někteří lidé zůstali ve vedení klubu nebo na jiných pozicích. Jsme s nimi na hotelu, takže se potkáváme několikrát denně.

Austria ale teď neprožívá vydařené období, že?

Klub postavil nový krásný stadion, ale s tím přišly i problémy. Austria nyní nemá tolik peněz, v kádru má spíše mladší hráče. Výsledkově se jim nedaří, jsou v útlumu. Něco jako prožívala Sparta v předcházejících letech. K fotbalu to ale patří. Věřím, že se z toho dostanou co nejdřív a bude zase tam, kam patří.

Čím to je, že v Rakousku už nehraje tolik českých fotbalistů jako dřív?

Je to tak. Rakouské kluby si asi kromě Salcburku, který je trošku jinde, momentálně nemohou dovolit koupit drahé zahraniční hráče. Tím, že tam už není tolik peněz, čeští hráči chodí jinde nebo i zůstávají v naší lize.