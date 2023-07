Aktuálně je nejpyšnějším fotbalovým tátou v zemi. David Jurásek starší se po většinu kariéry věnoval práci s mládeží, podílel se na výchově řady talentů, kteří prošli třeba akademií Slovácka, kde rovněž pár let působil. Nejdál ze všech svěřenců to ale paradoxně dotáhl jeho syn David.

Český reprezentant v pondělí prošel v Portugalsku zdravotní prohlídkou a podepsal smlouvu v Benfice Lisabon. Slavný klub za rodáka z Dolního Němčí zaplatil pražské Slavii 14 milionů eur (333,7 milionů korun). Levý bek pak podepsal smlouvu do roku 2028 s výstupní klauzulí nastavenou na 80 milionů eur (1,9 miliardy korun).

„Pocity jsou samozřejmě příjemné. Byť jsem byl po příletu do Lisabonu hodně nervózní, protože se kolem toho strhl velký humbuk. A dokud není nic jistého, člověk vždycky trošku pochybuje, ale teď jsme všichni velmi šťastní. Davidovi to samozřejmě z celého srdce přejeme,“ hlásil do telefonu hrdý táta.

Syna do Lisabonu doprovázel společně s manželkou a agentem Martinem Krobem, jenž mimochodem zastupuje i dalšího rodáka z Dolního Němčí, záložníka Wolfsburgu Lukáše Ambrose.

Z Prahy odletěli soukromým tryskáčem. „Byl to pro nás obrovský zážitek,“ líčí Jurásek starší. A zatímco bývalý hráč Brna, Prostějova či Mladé Boleslavi podstupoval důkladnou zdravotní prohlídku, rodiče se procházeli po městě, poznávali Lisabon.

Zjistili, že v Portugalsku se bude jejich synovi jistě líbit. „Samozřejmě nechci nijak snižovat kvality Slavie, ale Benfika je ještě o nějaký level výš. Patří mezi top dvacet klubů v Evropě,“ ví dobře.

David Jurásek starší má na zářivé kariéře svého potomka i přestupu do zahraničí zásadní podíl. Byl to on, kdo malého Davida od dětství vedl k fotbalu, učil jej kopat do míče. „Vždycky jsme si vytyčili nějaký cíl, který jsme se snažili splnit. Šli jsme krůček po krůčku, postupně šplhali nahoru. Jsme rádi za to, kam až to David svojí vůlí dotáhl,“ těší tatínka.

Synově kariéře obětoval veškerý volný čas. Z jednoho pokoje v domě mu společně s kamarádem a současným trenérem Dolního Němčí Zdeňkem Skopalem udělal malé hřiště, pracoval s ním na trávníku i mimo něj.

Nad nikoho se nepovyšoval

Ačkoliv David Jurásek mezi vrstevníky vyčníval, nad nikoho se nikdy nepovyšoval a vždycky pomáhal týmu. „I když byl šikovný a nějaký talent taky pobral, nikdo nemohl říct, jak moc je dobrý a kam až to dotáhne,“ přemítá.

Kamarády z Dolního Němčí brzy přerostl a také ve Slovácku patřil ve svém ročníku mezi pět nejlepších hráčů. Kvůli jednomu z trenérů, který o něm prohlásil, že nikdy nebude hrát ligu, ale v akademii ligového mužstva skončil.

„V tu chvíli pro nás působení ve Slovácku ztratilo smysl, protože David nedostával tolik příležitostí, necítil důvěru,“ vysvětluje táta.

Tehdy paradoxně v klubu coby trenér působil i Jurásek starší, který společně se synem v akademii skončil. „Měl jsem na věc s mým synem jiný názor, a jak se později ukázalo, udělali jsme dobře,“ uvedl.

Obavy po konci ve Slovácku neměl. O šikovného mladíka projevily zájem jiné kluby. V létě 2016 přestoupil do Brna. Ani ve Zbrojovce to ale neměl úplně jednoduché.

Sice se mu podařilo prosadit, v dorostu se stal dokonce kapitánem a podepsal profesionální smlouvu, mezi muži už ale extra šanci od trenéra Machálka nedostal, a tak zamířil do druholigového Prostějova. Za trenérem Pavlem Šustrem, který jej vedl právě v mládeži Zbrojovky. „Vzal si ho pod svá křídla. Dával mu prostor a David důvěru splácel svými výkony,“ říká pyšný otec.

Další část neobyčejného sportovního příběhu již znáte. Jurásek po sezoně v Prostějově zamířil do Mladé Boleslavi, kde si jej vyhlédla Slavia. V Edenu mu stačil rok a půl, aby se stal hvězdou FORTUNA:LIGY, členem reprezentačního výběru, vysloužil si přestup do slavné Benfiky.

Tím ale pohádka o klukovi z Dolního Němčí rozhodně nekončí.