Václav Jurečka luxusní patičkou přispěl k výhře fotbalistů Slavie na půdě Sheriffu Tiraspol (3:2) a prvnímu místu ve skupině. Parádní trefa vynesla útočníkovi Slavie nominaci na gól pátého kola Evropské ligy UEFA. Konkurence je ale obrovská – na vítězství aspirují i nůžky hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga.

Václav Jurečka se dostal do ankety o gól kola Evropské ligy. | Foto: CPA

Václav Jurečka otevřel skóre zápasu v Tiraspolu v 19. minutě, když patičkou pohotově usměrnil do sítě přízemní centr Jana Bořila.

„Bylo to trochu dílem náhody. Soustředil jsem se na to, abych byl ve správný moment na přední tyči, protože Béřa skvěle nacentroval. Chtěl jsem to jen trochu prodloužit, trefil branku. Že to dopadlo takhle, za to jsem samozřejmě rád,“ smál se vousatý útočník Slavie, který skóroval ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě.

Bořil prozradil, že Jurečku hledal záměrně. „Ano. Byl tam jediný, viděl jsem ho. Jenom jsem se soustředil, abych ho trefil, občas mi to z levačky trochu ulítává nahoru nebo někam jinam. Jsem rád, že to vyšlo přesně a dal gól.“

Krejčí a Chytil v anketě UEFA uspěli

Reprezentační útočník se díky šikovnému zakončení dostal do nominace na gól pátého hracího kola Evropské ligy. Společnost mu dělá i hvězdný Pierr-Emerick Aubameyang z Marseille. Gabonský kanonýr vystřihl v utkání s Ajaxem ukázkové nůžky. Do výběru se dostal ještě přímák levačkou Fabiana Riedera z Rennes a střela zpoza vápna Santiaga Comesaña z Villarealu.

Václav Jurečka po výhře Slavie v Traspolu:

Zdroj: Youtube

Čeští fotbalisté už letos v anketě UEFA dokázali vyhrát. Mužem kola se stali sparťan Ladislav Krejčí a po něm i slávista Mojmír Chytil.