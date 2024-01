„Dochází mi síly a je mi jasné, že nemůžu tuhle práci dělat donekonečna.“ To jsou slova Jurgena Kloppa, který šokoval celou Anglii. Oblíbený kouč Liverpoolu zničehonic oznámil, že na Anfieldu po sezoně skončí. Sympaťák, který se podepsal pod nejúspěšnější éru klubu z města Beatles, svým rozhodnutím ranil fanoušky Reds. Na odcházení neuvěřitelného trenéra reagovaly i klubové legendy.

Jurgen Klopp přišel do Liverpoolu v říjnu 2015 a slavnému klubu vrátil punc světového giganta. Německému kouči sice trvalo, než Reds přeměnil ve vítězné mužstvo, ale odměna za vytrvalost byla sladká.

V sezoně 2019/20 dovedl tým k prvnímu ligovému titulu po 30 letech. Třikrát došel s klubem do finále Ligy mistrů a v roce 2019 soutěž ovládl. Ve stejném roce získal trofej i za triumf v Superpoháru a na mistrovství světa klubů. Na domácí scéně přidal v ročníku 2021/22 vítězství v Anglickém poháru i Ligovém poháru.

„Cítím se, jako bych dostal ránu do žaludku,“ reagoval jeden z fanoušků Liverpoolu, když se dozvěděl o konci Kloppa. Tohle nikdo nečekal. Vždyť předloni prodloužil na Anfieldu smlouvu do roku 2026. Své rozhodnutí navíc oznámil ve chvíli, kdy je Liverpool první v lize.

„Tahle zpráva by byla pro klub ranou do vazu, ať už by přišla kdykoli. Jen jsem si myslel, že to bude trvat ještě několik let. Jaký manažer, jaký člověk, pojďme se rozloučit s velkou slávou, Jurgene,“ napsal na síť X bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher.

Klubová legenda narážela na to, že Klopp má velkou šanci rozloučit se s Liverpoolem další trofejí. A nejenom jednou. Liverpool je ve finále Ligového poháru a Premier League vede před obhájcem titulu Manchesterem City. Ve hře je i v Anglickém poháru a Evropské lize.

„Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že se chystá udělat rozhodnutí, které učinil, a samozřejmě je to naprosto obrovské. To, co udělal pro tento klub a jeho působení tady, není nic jiného než fenomenální,“ řekl někdejší záložník Liverpoolu Ray Houghton pro BBC Radio 5 Live. „Liverpool přivedl k vítězství a klubu vrátil hrdost.“

Vrátí se Anfiled Alonso?

Klopp ochromil celou Anglii. „Pro jednou nemám slov. Řeknu jen, že Jurgen Klopp je lepší člověk než fotbalový manažer - a to už samo o sobě něco vypovídá, protože si myslím, že je to nejlepší fotbalový manažer na světě,“ nechal se slyšet oblíbený zpěvák Jamie Webster, který Liverpool fandí už od dětství a často hraje klubové písničky.

Liverpool teď musí najít nástupce Kloppa. Najít adekvátního kouče nebude jednoduché. „Liverpool má méně než půl roku na to, aby našel někoho, kdo jednak musí pochopit nebo se co nejdříve přizpůsobit způsobu hry/kultuře LFC, ale také se musí snažit dostát standardům Jurgena Kloppa… není to snadný úkol,“ naťukal na X bývalý útočník Liverpoolu Ryan Babel. A později přidal tweet: „Počkejte, je to vlastně snadné… Prostě: Xabi Alonso.“

Právě španělský kouč, který na Anfieldu strávil pět let jako lídr týmu na hřišti, je nejžhavějším adeptem na uvolněné místo na lavičce. Z Leverkusenu, se kterým vévodí Bundeslize, ale nemá důvod utíkat. O Alonsa se navíc zajímá i Real Madrid.

„Momentálně jsem v Leverkusenu opravdu šťastný, užívám si tu svou práci. Každý den a každý zápas je pro mě výzvou,“ oznámil Alonso, který má v Bayeru i tři Čechy - Patrika Schicka, Adama Hložka a Matěje Kováře. „Teď přemýšlím o tom, co bude dál. Zajímá mě jen to, co je teď. Jsem na skvělém místě a užívám si to.“