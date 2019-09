Lukáš Kalvach je novým motorem plzeňské zálohy. Zajímavost? Před letním příchodem na západ Čech měl na kontě v lize jen dvě vstřelené branky (v 59 zápasech) - a v týmu Pavla Vrby tuto bilanci vyrovnal za úvodních devět kol této sezony.

Lukáš Kalvach | Foto: FCVP

V polovině srpna se krásně trefil z trestného kopu v Teplicích, nakonec z toho byla remíza 1:1. Teď v pondělí proti Jablonci vyrovnával na 1:1, aby se nakonec radoval z vítězství 3:2. „Nebyl to vůbec lehký zápas. Jablonec byl zatažený, špatně jsme se dostávali do jejich obrany. Navíc jsme z jejich první vážnější akce inkasovali. Naštěstí jsme do přestávky vyrovnali. Ve druhé půli to bylo bylo podobné, ale otočili jsme to a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Byli jsme celý zápas lepší,“ řekl Kalvach.