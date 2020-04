On-line ke koronaviru ZDE.

V roce 1996 přestoupil Jan Koller ze Sparty do Lokerenu. Rodák ze Smetanovy Lhoty tenkrát zřejmě ani netušil, co pro něj tenhle přesun bude znamenat. V barvách belgického celku nasázel přes padesát gólů, díky čemuž si vystřílel přestup do slavného Anderlechtu. A také vstupenku do reprezentace.

V té zažil skvělé roky. Účastnil se ME 2000, pomohl i k postupu na Euro 2004, světový šampionát o dva roky později a jeho poslední velkou akcí bylo mistrovství Evropy v roce 2008. V 91 zápasech nastřílel 55 branek, což z něj dělá historicky nejlepšího českého reprezentačního střelce.

I Lokeren zažil od té doby úspěšné sezóny. Dokonce ještě i relativně nedávno, když v ročníku 2014/15 bojoval ve skupině Evropské ligy, to když pár měsíců předtím získal trofej za vítězství v národním poháru.

Jenže loni klub sestoupil, a to byla velká rána. Znamenala pro Lokeren finanční ztráty, které vyvrcholily současnou pandemií koronaviru. Klub přišel o profesionální licenci. “S velikým zármutkem Vám musím oznámit, že jsme přes všechnu naši snahu nedokázali včas sehnat potřebné investory, ”prohlásil klubový boss Louis de Vries.

Rok před stoletým výročím založení tak přišla pro tradiční celek velká rána.