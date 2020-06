Kdy se rozhodlo, že Slavia obhájí triumf?

Snažili jsme se teď v Edenu získat nějakou naději do poslední chvíle, ale ani to se nám nepovedlo. Spíš se teď ohlížím za sezonou zpětně.

Co vám vychází?

Je škoda, že jsme některé zápasy promarnili na podzim. Už doma se Slavií jsme nezvládli vyhrát - to také rozhodlo o titulu. Rovněž proti slabším jsme na podzim bohužel ztráceli, což se nám vymstilo.

Na jaře jste však Slavii zlobili, náskok jste stáhli o deset bodů.

Pokrok jsme udělali, to je jednoznačné. Musíme v tom dál pokračovat, navázat na lepší zápasy, které jsme odehráli. Ani na Salvii to nebylo úplně špatné, bohužel jsme se nedostávali do vyložených šancí. Musíme na tom zapracovat.

Jaký to byl zápas?

Bylo to taktické utkání, čekali jsme na nějakou příležitost, ale Slavia nám žádnou nedovolila.

Najdete motivaci pro konec ligy?

Bezprostředně po utkání jsme hlavně smutní, že jsme druzí. Další tři body leží na hřišti, budeme to brát tak, že se v příštích zápasech připravujeme na další sezonu.