Podle zkušeného tvůrce hry je na mužstvu znát sebevědomí z výher, ale aktuální sérii nepřeceňuje. „Pořád to není něco, o čem by se mělo nějak mluvit,“ zůstal ostřílený reprezentant v klidu i po úterním vítězství nad Baníkem Ostrava.

Rychle jste prohrávali, ale dokázali jste zápas s Baníkem otočit. Kde se v týmu bere ta psychická síla?

Vždycky je to o výsledcích. Máme sebevědomí podpořené body a vyhranými zápasy. Pak věříte, že zápas zvládnete, i když se nevyvíjí podle vašich představ. Ale musíme pokračovat dál, osm devět zápasů pořád není šňůra, o které by se mělo nějak mluvit. Pokud ta série může pokračovat i do příští sezony, tak pojďme do toho.

Byl duel s Baníkem náročnější než předchozí utkání?

Bylo to stejné jako předtím. Paradoxně jsme měli možná nejlepší vstup do zápasu, hru jsme měli pod kontrolou, a pak z prvního odkopu jsme nebyli dobře posunutí vzadu a dostali jsme gól.

Mělo to vliv na náladu v mužstvu?

Nic moc to s námi neudělalo, kluci si za to zaslouží pochvalu. Dál jsme se dostávali do šancí a proměnili je. Určitě na to má vliv naše sebevědomí.

Zápas byl ale dramatický až do konce…

Myslím, že druhý poločas jsme mohli zvládnout lépe, zůstat aktivnější. Soupeř měl touhu s výsledkem ještě něco udělat a ocitnul se v mírném tlaku. My se v závěru dostávali do brejků, které jsme měli řešit lépe. Nedostali jsme se v nich v podstatě ani do jasné šance. Měli jsme mít hru víc pod kontrolou.