Další tragédie. Fotbal se ponořil do smutku, odešla legenda Arsenalu Campbell

Den po startu mistrovství Evropy v Německu se fotbalový svět ponořil do smutku. V sobotu vyhasly životy dvou fotbalistů. Fanoušky šokovala nečekaná smrt černohorského reprezentačního brankáře Matiji Sarkiče, kterému bylo pouhých 26 let. Zákeřné nemoci pak podlehla legenda Arsenalu Kevin Campbell, bývalému hvězdnému útočníkovi bylo 54 let.