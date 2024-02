Stane se nemožné skutečností? České fotbalové kluby se po výhře Sparty nad Galatasarayem Istanbul a postupu do osmifinále Evropské ligy v žebříčku národních koeficientů UEFA opět o něco přiblížily elitní desítce a přímé účasti šampiona ve skupině Ligy mistrů. Přitom kluby v této sezoně usilovaly o elitní patnáctku.

Odveta 2. kola Evropské ligy: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul | Foto: CPA

O tom, že tuzemský fotbal nepřijde o elitní patnáctku, je jasno už od závěru podzimu. Patnáctá pozice jako poslední znamená pět zástupců v pohárech. Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2025/26, v příští sezoně 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů.

Z jedenácté příčky Česko ztrácí na desáté Skotsko už jen 0,550 bodu a oproti ostrovní zemi mají ve hře ještě o dva zástupce více. Tuzemské kluby nadále vylepšují již tak nejúspěšnější pohárový ročník od rozdělení federace. Poprvé ve třech postoupily do jarní fáze a díky čtvrtečnímu úspěchu Sparty opět o něco posunuly rekordní bodový zisk za jednu sezonu (nyní 12,750). Letenští po odvetě s Galatasarayem připsali 0,750 bodu - půl bodu za vítězství 4:1 a 0,250 bodu jako bonus za postup do osmifinále.

"Neuvěřřitelné výsledky českého profesionalního fotbalu. Tři české celky dnes v losu osmifinále Evropské ligy a Evropske konferenční ligy. Český klubový koeficient letos na 6. místě z 55 zemí UEFA. 0,550 chybí na 10. místo zajišťujícící přímý postup mistra do základní skupiny Ligy mistrů. Fotbalový sen a obrovské oceněníi práce akcionářů, managementu, realizačních týmů, hráčů i fanoušků ve všech třech klubech. Přeji všem atraktivní soupeře, postup a hlavně radost z fotbalu," napsal na síti X šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi. Stejně se dělil i jeden bod za postup do osmifinále.

Skotsko má už jen Rangers

Tuzemské kluby tak o více než polovinu stáhly ztrátu na desáté Skotsko, které má ve hře už jen Glasgow Rangers. Česko naopak budou vedle Sparty v osmifinále zastupovat ještě Slavia a Plzeň, které díky podzimnímu prvenství ve skupině Evropské ligy a Evropské konferenční ligy měly v úvodním kole vyřazovací fáze volno.

Tuzemským týmům chybí k desáté příčce už jen těsně přes půl bodu. Pokud by Rangers oba zápasy v osmifinále prohráli, stačilo by Česku k posunu mezi elitu a jistotě přímé účasti v hlavní fázi Ligy mistrů dosáhnout ještě aspoň na jedno vítězství a remízu.

Na deváté Turecko, které má ve hře už jen Fenerbahce Istanbul, ztrácejí tuzemské kluby 2,3 bodu. Před nejbližšími pronásledovateli dvanáctým Švýcarskem a třináctým Rakouskem naopak mají pohodlný téměř tříbodový náskok.

Pokud by Česko zůstalo jedenácté, znamenalo by to, že šampion a vicemistr půjdou do předkol Ligy mistrů, další tým z ligy a vítěz domácího poháru do kvalifikace Evropské ligy a pátý celek do bojů o hlavní část Konferenční ligy.

Že tuzemské celky zažívají naprosto mimořádnou sezonu, dokazuje i pořadí tohoto ročníku. V něm jsou aktuálně šesté. V žebříčku Česko figuruje nejvýše od roku 2017, kdy mu patřilo rovněž 11. místo. Maximem od rozdělení federace je osmá příčka z přelomu tisíciletí. Nejvíce bodů z českých týmů zatím v této sezoně posbírala Plzeň (19,5).

