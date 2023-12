Unikát. Mimořádný počin. Tři české kluby na jaře v pohárové Evropě? To tady po rozdělení federace ještě nebylo. Kromě vydělaných milionů pro Slavii, Spartu a Plzeň vybojovaly kluby pro tuzemský fotbal historicky nejvíc bodů do koeficientu. Co to znamená? Už téměř jistých pět týmů v soutěžích UEFA v přespříští sezoně. A navíc je ve hře přímý postup do Ligy mistrů pro českého šampiona.

Slavia překonala další milník, když ovládla skupinu Evropské ligy. Na snímku slavící Jan Bořil. | Foto: Deník/Petr Tibitanzl

„Važme si našeho fotbalu, neplivejme na něj, nešpiňme ho. Když si někdy přečtu fóra, co tam lidé píšou, tak to nechápu,“ řekl Miroslav Koubek, kouč Plzně, která ovládla skupinu Konferenční ligy bez ztráty bodu a na podzim byla nejúspěšnějším český kubem v Evropě.

České trio uhrálo z pohledu koeficientu dvanáct bodů. To je historický počin. A to je jen za podzim. V žebříčku teď Česko figuruje na 11. místě a pozici si tak může ještě vylepšit. Na dostřel je desáté Skotsko, na přímý postup do Ligy mistrů české kluby ztrácejí jen 1,3 bodu.

To jsou v přepočtu tři vítězství. A zatímco Češi mají ve vyřazovací fázi tři zástupce, Skotové pouze Rangers. Tým z Glasgow postoupil přímo do osmifinále Evropské ligy, když ve skupině skončil o bod před Spartou. Tu čeká předkolo play-off.

Že Česko zažívá naprosto mimořádnou sezonu, dokazuje i pořadí tohoto ročníku. V něm je aktuálně páté, až za ním je letos Francie. V žebříčku tuzemské celky figurují nejvýše od roku 2017, kdy jim patřilo rovněž jedenácté místo. Maximem od rozdělení federace je osmá příčka z přelomu tisíciletí.

Plzeň trumfli jen tři giganti

Zcela unikátní sezonu zažívá hlavně Plzeň. Viktoria jako první český klub vyhrála všech šest zápasů skupinové fáze a vyrovnala tím rekord Konferenční ligy loňských šampionů soutěže z West Hamu. Přínos Západočechů do koeficientu? 19,5 bodu. Více jich získali jen tři giganti - obhájci triumfu v Lize mistrů Manchester City, Real Madrid a Bayern Mnichov.

„Nenapadlo by mě, že to dokážeme, když se vylosovala skupina. Vyhrát šest zápasů je složité. Je to něco speciálního, unikátního, je to zápis a vryp do historie. Máme radost, že se nám to podařilo. Velké uznání hlavně pro hráče, že to dokázali," řekl Koubek na tiskové konferenci.

Trenér Slavie Jindřich TrpišovskýZdroj: Deník/Petr Tibitanzl

O historický okamžik se postarala i Slavia v Evropské lize, když poprvé opanovala skupinu. Předčila i věhlasný AS Řím. Do koeficientu připsala 17,5 bodu.

„Přiznám se, že koeficient tolik nesleduju, spíš až ke konci sezony. Jsem rád, že to narůstá, že jsme něco přidali a přispívá k tomu tolik týmů,“ řekl po postupu do osmifinále trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Samozřejmě vím o možnosti, že by český mistr mohl hrát přímo Ligu mistrů. Je tam ale ještě tolik variant, které se musejí naplnit, že radši napřed něco splním a až pak se podívám, co to přinese.“

I kdyby se Česku už nedokázalo v žebříčku posunout a zůstalo by jedenácté, znamenalo by to, že šampion a vicemistr půjdou do předkol Ligy mistrů. Další tým z ligy a vítěz poháru do kvalifikace Evropské ligy a pátý celek do bojů o hlavní část Konferenční ligy.

A ještě několik neméně důležitých čísel. Kolik si kluby dosud v Evropě vydělaly? Nejvíce zbohatla Slavia, která si přišla na částku kolem 320 milionů korun. Sparta získala zhruba 232 milionů korun a Pleň přibližně 214 milionů korun. Účast v Evropě se tak po všech stránkách vyplatila.