Fotbalisté Liverpoolu ve šlágru Premier League zostudili Manchesterem United. Rudým ďáblům nasázeli sedm gólů. Nejpotupnější porážku za posledních 92 let fanoušci United těžko kousali. Někteří si vybili vztek a frustraci na sociálních sítích, kdo by ale čekal, že to odskáče i slovenský sportovní novinář Matúš Lukáč, který zápas komentoval na stanici Canal+ Sport.