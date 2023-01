Po přestupu z Tottenhamu Hotspur do Realu Madrid v roce 2013 byl Gareth Bale právem považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů světa, zdobily ho především rychlost a technika. Na počáku angažmá ve Španělsku Bale zažíval krásné časy, poté ale přišla častá zranění a nechuť k fotbalu. Během nich navíc rychlonohý Velšan často holdoval golfu, čímž si proti sobě poštval fanoušky Realu.

A nejenom je. V průběhu svých zranění totiž občasně nastupoval v dresu reprezentace, následně ho vedení Realu vyřadilo ze sestavy. „Mám tu tři roky smlouvu. Jestli chtějí, abych odešel, pak mi musí zaplatit 17 milionů za každou sezonu. Jestli ne, zůstanu tady. A když budu muset hrát golf, tak ho prostě budu hrát,“ řekl Bale.

Logicky tak přišel odchod do USA, kde Bale odehrál v dresu Los Angeles FC pouhých třináct utkání. Po nich v pondělí oznámil konec kariéry.

Svéráz Cantona

Jednou z největších legend v historii Manchesteru United se stal Eric Cantona. Francouzský útočník vyhrál s United čtyřikrát titul Premier League, v rudém dresu odehrál 143 zápasů, ve kterých nastřílel 64 branek. Cantona měl ale během své kariéry pověst ďábla. V roce 1995 v utkání proti Crystal Palace neunesl nadávky jednoho z diváků, kterého kopl ve stylu kung-fu.

Rodák z Marseille musel před soud, který mu udělil tučnou pokutu a 120 hodin veřejně prospěšných prací. Cantona navíc přišel o pozici kapitána ve francouzské reprezentaci a devět měsíců si nezahrál. Nakonec předčasně ukončil kariéru ve 31 letech, což překvapilo řadu fanoušků.

Sám francouzský svéráz ale podle svých slov přemýšlel o konci kariéry už v pětadvaceti letech, kdy dostal měsíční distanc za hození míče do obličeje francouzského sudího.

Agüero měl problémy se srdcem

Ze všech zmiňovaných případů je konec profesionální kariéry argentinského střelce Sergia Agüera tím jednoznačně nejsmutnějším. Po přestupu z Manchesteru City, kde se stal nejlepším střelcem klubu, to byla v Barceloně krátká epizoda. Rodák z Buenos Aires nastoupil v dresu katalánského celku pouze ke čtyřem zápasům.

Důvod? Kvůli potížím s dýcháním nedohrál zápas španělské ligy s Alavésem a vyšetření poté odhalilo maligní arytmii. Lékaři mu nařídili tříměsíční klid s tím, že o jeho fotbalové budoucnosti rozhodnou další vyšetření.

Ta ukázala zdravotní trable se srdcem a Agüero se musel s vrcholovým fotbalem rozloučit už ve 33 letech. „Chci vám sdělit, že jsem se rozhodl ukončit profesionální fotbalovou kariéru. Je to velmi těžké rozhodnutí, ale udělal jsem ho kvůli svému zdraví,“ ronil Agüero slzy při srdceryvném oznámení.

Fenina dohnal alkohol

V Česku šlo o jednu z největších nadějí fotbalu. Martin Fenin pomohl na Mistrovství světa do 20 let v Kanadě reprezentaci k zisku stříbrných medailí. Bezprostředně po šampionátu následoval přesun z Teplic do bundesligového Frankfurtu.

Hned v úvodním zápase nastřílel Herthě Berlín hattrick, poté ale přišel velký propad. Psychické problémy, alkohol a špatná životospráva znamenaly, že odchovanec teplického fotbalu přestoupil do druholigové Chotěbuze. V průběhu tamního působení vypadl Fenin pod vlivem alkoholu a prášků z okna hotelového pokoje a bylo po nadějné kariéře.

Rodák z Chebu pak dostal šanci ve Slavii, kde ale ve třinácti zápasech nevstřelil ani jednu branku a zklamal. V současnosti se připravuje Fenin pod hlavičkou organizace bojových sportů Oktagon na zápas v MMA.