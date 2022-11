Miss, nebo fotbalistka? Teenagerka ze Sparty je v soutěži krásy mezi nejlepšími

Osmnáctiletá Amálie Koptová má před sebou zajímavou budoucnost. Patří mezi opory Sparty B, která hraje druhou ligu, a probojovala se i do reprezentace do devatenácti let. Daří se jí ovšem i mimo fotbalová hřiště. Postoupila totiž mezi dvacet nejlepších v soutěži Miss České republiky.

Amálie Koptová | Foto: se svolením Sparty