Poslední dvě sezony proseděl na střídačce. A na začátku nového ročníku bylo ještě hůř, to se Koubek nevešel ani mezi náhradníky. Jenže pak nastal zlom. Augsburgu se zranil Rafal Gikiewicz a vedení klubu si vzpomnělo na třicetiletého rodáka z Hradce Králové.

Koubek, který už pomalu zapomněl, jak se nasazují brankářské rukavice, odchytal poslední čtyři ligové zápasy. Přestože Augsburg s Čechem v brance ani jednou nevyhrál a dostal devět gólů, Koubek podal skvělé výkony a svému týmu pomohl ke dvěma bodům. „Ostatní musí říct, jestli jsem byl dobrý. Ale myslím, že jsem odvedl dobrou práci,“ řekl Koubek, který se po víkendové porážce 1:2 od Stuttgartu rozpovídal o své neuspokojivé situaci v Augsburgu, kam přišel v roce 2019 z Rennes za 7,5 milionu eur (184 milionů korun).

Při pohledu na Koubka je až s podivem, že v uplynulých dvou letech nedostal ani jednu šanci. Vedení FCA se dokonce chtělo letos v létě drahé posily zbavit, prodat nebo alespoň poslat na hostování, aby klub nemusel brankáře platit. I sám Koubek chtěl odejít, jenže žádný kupec se nenašel. „Problém byl, že jsem dva roky vůbec nehrál,“ krčil rameny Koubek. „Kluby se ptaly, co se děje. Nebyl jsem zavřený někde ve sklepě, celou dobu jsem trénoval.“

Český reprezentant je smířený se svou rolí v Augsburgu. Počítá s tím, že až se uzdraví polská jednička, poputuje zpátky na tribunu, v lepším případě na lavičku. „Z těch pěti zápasů jsme získali jen dva body, takže to chápu. Ale dal jsem do toho všechno.“

Přestože jeho budoucnost v klubu není růžová, Koubek teď dostal nový impulz. „Chtěl bych zůstat a hrát v Augsburgu. Po těch pěti zápasech mám opět motivaci a cítím, že to zvládnu,“ svěřil se. Nezdá však příliš pravděpodobné, že by v klubu vydržel až do roku 2024, kdy mu vyprší kontrakt. Případní zájemci o Koubkovy služby teď aspoň zjistili, že chytat nezapomněl. A v zimním přestupovém okně se jistě někdo ozve.