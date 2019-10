Běžela čtyřiadvacátá minuta utkání a na výsledkové tabuli svítily dvě nuly. Slávisté nevytěžili nic z rohového kopu a hostující gólman poslal dlouhý míč na druhou stranu hřiště, kde už k němu mířil Hakimi.

Pro jeho úmysly ale neměl pochopení domácí brankář Ondřej Kolář. Slávistický gólman si před dotírajícím Maročanem dovolil něco, co by mu mohl závidět i leckterý hráč v poli. Počkal si na mladého obránce, a když už to vypadalo, že ten jej dostane do úzkých, Kolář ho efektní i efektivní kličkou obehrál, a zatímco Hakimi setrvačností už bez míče pokračoval vstříc domácí bráně, gólman Pražanů v poklidu rozehrál.





Hakimi byl nakonec šťastnější, když dvěma góly obral Slavii o body, ale Kolářův kousek se posléze dočkal označení „Skill of the Day“, tedy dovednost dne na oficiálním twitteru Ligy mistrů. Pod příspěvkem s videem pak fotbaloví fanoušci píší řadu obdivných komentářů, z nichž český reprezentační brankář vychází například lépe než gólman Realu Madrid Courtois či je jako příklad nabízen strážci svatyně Tottenhamu Hotspur Hugo Llorisovi.