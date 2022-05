Češi si finále Evropské ligy nezahrají. West Ham vypadl s Frankfurtem

Přesilovku využil Frankfurt velmi rychle. Knauff ve 26. minutě našel zcela volného Borrého, který v ideální pozici nezaváhal. West Ham potřeboval dvě branky k tomu, aby dovedl utkání do prodloužení, Frankfurt ale povětšinu zápasu držel míč a anglický klub nepouštěl téměř do žádných šancí.„Kladiváři“ začali ve druhé půli ztrácet nervy.

Coufal se fanoušků nebál

V 79. minutě se neudržel trenér David Moyes, který nakopl míč směrem k mladému podavači míčů a viděl červenou kartu. „Musím se za to omluvit. Míč mi schválně hodil málo, já to měl pěkně na volej, ale omlouvám se za to,“ řekl Moyes po utkání.V samotném závěru projevil frustraci i Tomáš Souček. Český záložník se snažil odtáhnout za čáru viditelně zdržujícího protihráče, chvíli na to neproměnil v 90. minutě největší šanci West Hamu, kdy jeho hlavička jen těsně prolítla okolo branky Frankfurtu.

UEFA si znovu došlápla na Slavii. Trest za frankfurtskou euforii přijde později

To už ale nic nezměnilo na euforii německého celku, který se do finále evropského poháru podívá po 42 letech. „Tohle byl večer, na jaký se nezapomíná. Neuvěřitelný. Co tohle mužstvo dnes opět předvedlo… Týmu jsem řekl: 'Nevím, jestli jste ti nejlepší hráči, a nevím, jestli my jsme ti nejlepší trenéři. Ale jako parta jsme výjimeční',“ řekl trenér Eintrachtu Oliver Glasner.

Zdroj: Youtube

Bezprostředně po hvizdu na hřiště v euforii naběhli příznivci Frankfurtu, hráči West Hamu v obavách ze svého zdraví radši ihned utekli do kabin. Jediným, kdo se běsnícího davu nebál, byl obránce Vladimír Coufal, který šel poděkovat fanouškům londýnského celku před jejich sektor. „Nebál jsem se, kdyby mě některý z fanoušků napadl, byl by to jeho problém, ne můj,“ vysvětlil Coufal.

Eintracht si ve finále zahraje s Rangers, kteří v domácí semifinálové odvetě porazili Lipsko 3:1. Finále je na programu 18. května v Seville.