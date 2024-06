Hotovo. Krejčí opouští Spartu a míří do Girony, stal se nejdražší posilou klubu

Na Letné strávil pět let, kluk z Brna se postupně vypracoval v lídra a kapitána Sparty. Stal se modlou mnohých fanoušků. Teď Ladislav Krejčí - po dvou mistrovských titulech a double - vyráží na první zahraniční angažmá. Reprezentační obránce přestoupil do Girony, ve španělském klubu podepsal smlouvu na pět let.