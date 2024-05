Letenští dopsali definitivní tečku za obhajobou mistrovského titulu. Po sobotní demolici Mladé Boleslavi následovaly bujaré oslavy, po nichž s týmem v kabině slavil i čím dál známější rapper s přízviskem Rohony. Fotbalové příznivce novopečeného šampiona zaujala píseň, kterou si Krejčí a spol. horlivě zpívali. Mnozí se tudíž ptají, zda má dílo spojitost se Spartou a kdy oficiálně spatří světlo světa.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí ml. slaví vítězství. | Foto: Profimedia

Sám rapper již před nedávnem v rozhovoru na kanálu heyfomo.cz potvrdil, že pro Spartu chystá novou hymnu. Od té doby kolují na sociálních sítích videa, kde se objevují úryvky z nové písničky. Vody českého internetu ale zřejmě nejvíc rozbouřilo video zveřejněné na oficiálních klubových platformách, na němž si fotbalisté pražského „S“ spolu s rapperem plnými doušky zpívají onu hymnu.

„Vzalo mi to srdce, vzalo mi to hlas, a to se stává, když máš něco rád,“ tak zní první slova samotného textu.

Kdo je Adam Rohony?

25letý zpěvák aktivně působící na sociálních sítích, a především rapper. Rohony ve videích zaznamenává, jak se fyzicky i psychicky připravuje na návrat ke své vášni – aktivnímu hraní fotbalu za TJ Sokol Stařeč ze stejnojmenného městyse nedaleko Třebíče, kde bydlí. Série videí je známá pod názvem Návrat krále. V ní se mihnula i jeho posléze virální hláška sociálních sítí: „Zdravim, zdravim, dobré dopo.“ Posledních pár let se Adam věnuje zpěvu, a to konkrétně rapu. Velký ohlas vzbudilo jeho dosud poslední album z roku 2023 - Superfly. Mezi nejpopulárnější songy patří Cassiopea ve spolupráci s muzikantem Pavlem Machátem a písnička U Roháče. Mladý umělec letos vydal také singl nazvaný BERLIN, kde účinkuje s dalším zpěvákem Adamem Mišíkem.

Jak vidno, velmi vřelý vztah má zpěvák hlavně ke kapitánovi Ladislavovi Krejčímu. Oba patřili mezi největší „šoumeny“. Otázkou zůstává, jestli se dny obránce a lídra kabiny nenachylují ke svému konci. Mediálním světem prolétly informace o zájmu španělské Girony, která zažívá velmi povedený ročník a příští rok ji čeká zápolení v milionářské soutěži – Lize mistrů. Ale zpět k oslavám ze sparťanské kabiny.

Nutno říct, že se scénka z letenské šatny stala virální. K dnešnímu dni má na instagramovém profilu Sparty přes 60 tisíc „lajků“. Jeden z uživatelů pod post napsal: „Sparta přestává být fotbalový klub, ale začíná být životní styl“. Davy diváků si přejí, ať už je song konečně venku, nikdo ho totiž ještě oficiálně nevypustil do světa. Výjimečně se však objevují i negativní reakce, nicméně to už je na sociálních sítích tak trochu evergreen.

Vyrojily se rovněž spekulace o oficiálním datu vydání. Lze předpokládat, že rapper už nebude fanoušky dlouho napínat. Tento týden totiž hráče v rudých dresech čekají poslední dva zápasy sezony. Tím prvním bude finále MOL cupu v Plzni, na neděli je posléze připraveno poslední kolo ligové nadstavby, kde se aktuální osmatřicetinásobný mistr potká opět s plzeňskou Viktorií.

V diskuzích se často píše o čtvrtku 23. května jako o onom klíčovém termínu. Datum vydání může být taktéž v časovém rozmezí okolo posledního rozlučkového klání na Letné, minimálně z hlediska dalších domácích oslav by to dávalo smysl. Žádné oficiální stanovisko zatím nebylo zveřejněno. „My jako klub AC Sparta Praha nemáme nic s produkcí této skladby společného,“ vyjasnil Václav Talácko z oddělení PR a komunikace klubu.

