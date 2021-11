West Ham zdolal o víkendu Reds 3:2 a drží se na senzačním třetím místě tabulky anglické Premier League, navíc má stejně bodů jako druhý Manchester City. „Nepravděpodobné se stalo realitou! Musíme pokračovata věřit v sebe. Děkujeme fanouškům za nezdolnou podporu,“ naťukal poté Souček na Twitter.

Setkání se Šmicrem, jenž se stejně jako Souček odrazil do velkého světa ze Slavie, však nebylo nejzásadnější českou událostí utkání.

Tu mnohem důležitější odhalili fotografové a kameraman televize Sky Sports. Na tribuně seděl, na hlavě naraženou černou kšiltovku, byznysmen Daniel Křetínský.

Ve stejné době hrála Sparta s Teplicemi, ale on dal přednost Anglii.

Mimochodem, když už je řeč o letenském celku, jeho staré logo použila stanice při představení Křetínského.

Kouč Moyes o ničem neví

Tak či tak - zprávy, že se miliardář chystá koupit více než čtvrtinový podíl v úspěšném anglickém klubu, opět získaly na síle. „Nevím o tom nic víc než vy,“ pronesl k novinářům trenér Kladivářů David Moyes. „Ale ano, zní to jako něco, co se děje,“ doplnil.

To je podle všeho pravda. Křetínský se údajně zabývá akcí West Ham už několik měsíců. Nejprve šlo o utajenou misi, před pár týdny však vyšla na povrch. Po návštěvě duelu s Liverpoolem je ještě aktuálnější.

„Daniel Křetínský byl spatřen v ředitelské lóži. Je blízko uzavření obchodu ve výši 150 milionů liber, za něž získá 27 procent v klubu,“ napsal list Evening Standard.

Stejná čísla se objevila i v nedávných zvěstech.

Pokud nemáte kalkulačku a kurzovní lístek: v přepočtu na české koruny by Křetínský vytáhl z kasy více než 4,4 miliardy korun. Při jeho současném majetku, jež odhaduje magazín Forbes, na 87,8 miliardy korun (Křetínský je čtvrtý nejbohatší Čech), to může být rozumná investice.

Kellner jako předobraz

Proč se vlastně brněnský rodák uchází o londýnský klub?

Možná mu slouží jako předobraz Petr Kellner, nedávno zesnulý nejbohatší Čech, jenž z prestiže usiloval o koupi Chelsea. Ostatně s Kellnerovou dcerou Křetínský žije.

Dále jde o jeho vášeň pro fotbal, kterou dokázal koupí Sparty a zejména jejím letitým dotováním. Zadruhé je tu česká stopa. V klubu vedle Součka září obránce Vladimír Coufal, o místo mezi vyvolenými bojuje Alex Král. Na druhou stranu je to trochu paradoxní, jde o samé slávisty, že…

Křetínský je však pragmatik, fotbal mu tolik nešlape, zato byznys ano, proto spíše myslí na druhotný dopad obchodu. Pokud by měl podíl v klubu Premier League, nejsledovanější soutěže světa, navíc v týmu z Londýna, vystřelilo by ho to do světových obchodních sfér.

To je plán České sfingy, jak pana doktora (tak se mu říká v českém fotbalovém prostředí) v Anglii přezdívají.