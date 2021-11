Průběh utkání na Etihad Stadium výrazně ovlivnila sněhová kalamita, která by měla teoreticky nahrávat soubojovějším a méně technickým hráčům, opak se ale nakonec stal pravdou.

Kritizovaný Souček

Pro kapitána české fotbalové reprezentace to nebyl jeden z těch povedených výkonů, na které si fanoušci rádi po přestupu ze Slavie zvykly. Souček s anglickým reprezentantem Declanem Ricem výrazně nestačili ve středu pole trojílstku Gündogan-Rodri-Silva, a často byli nuceni faulovat či propadali.

„Další vlažný Součkův výkon. Během posledního měsíce je úplně vyvedený z míry. Krize sebedůvěry pokračuje,“ hodnotí klubový magazín Hammers News Součkův výkon. „Ve středu pole ho obcházeli příliš snadno. Jeho bídná forma začíná pro West Ham znamenat velký problém,“ nešetřil kritikou server Football.London.

Pro středovou zálohu West Hamu bylo utkání extrémně hlavně z pohledu fyzické stránky, Manchester City totiž držel 70 procent utkání míč, což obranným šikům „Kladivářů“ výrazně ubíralo síly. „Je to frustrující. Všichni jsme z výsledku zklamaní. Vložili jsme do toho velké úsilí a bojovali jsme až do konce. Za to jsem rád. Ukázali jsme dobrého týmového ducha, za to jsem na mužstvo hrdý. Bohužel výsledek nebyl takový, jaký jsme chtěli,“ řekl po prohraném zápase Souček.

Nulový čas na odpočinek

V diskuzi pod klubovým magazínem Hammers News se po utkání se City vyrojila vášnivá debata na téma Souček – posadit pracovitého Čecha či ho podržet při ne úplně ideální formě. Pro rodáka z Havlíčkova Brodu ale mluví fakt, že trenér West Hamu David Moyes je jedním z nejkonzervativnějších trenérů v Anglii a velmi nerad točí sestavou. Právě dvojice defenzivních štítů Souček-Rice odehrála zatím všechna utkání v Premier League, když se k tomu připočtou reprezentační utkání, ve kterých chce kapitán národního týmu pravidelně reprezentovat, nastává problém.

I přesto si Souček nestěžuje a v utkáních West Hamu je velmi často tím, kdo naběhá nejvíce kilometrů během utkání. Když k tomu připočteme fakt, že má na svém kontě 44 vyhraných hlavičkových soubojů, což je mimochodem nejvíce ze všech záložníků Premier League, je pro West Ham v podstatě nepostradatelným.„Doufal jsem, že nám sníh pomůže. Myslel jsem, že by to mohlo ovlivnit hru Manchesteru City více než naši. Ale když jsme dostali gól, bylo to vlastně v tom nejhorším sněžení. Žádné větší změny do dalších zápasů hodlat nedělám, s týmem jsem zatím spokojený,“ hodnotil Moyes.

Aby také ne, když jeho svěřenci drží i přes prohru čtvrté místo, které by londýnskému celku vyneslo jistotu základní skupiny Ligy mistrů pro další sezonu.„V týdnu jsme vyhráli skupinu v Evropské lize, ale teď je před námi Premier League. Věřím, že fanoušci nás poženou na maximum a my jim to oplatíme výsledkem,“ zůstává Souček optimistický.