Pětadvacátého února letošního roku měla začít druhá polovina soutěžního ročníku 2021/22. Nestalo se tak, den předtím totiž do země vtrhla vojska Vladimira Putina. Sezoně byl konec, ale to bylo to nejmenší. Místo gólů se začaly počítat oběti na životech.

Trvalo dlouhých šest měsíců, než ukrajinští ligoví fotbalisté znovu kopli do míče v soutěžním zápase. Symbolicky v den, kdy se v jejich zemi slavilo výročí nezávislosti. A symboliku má podle prezidenta Volodymyra Zelenského i kopaná. Charismatický politik jej označil jako morální ukázku vzdoru.

Hlava státu nechyběla ani na stadionu v Kyjevě, kde se utkání odehrálo. Poté, co z tunelu vyšli hráči obou týmů a spolu s rozhodčími, všichni oděni do stejného úboru, ukrajinské vlajky, promluvil k účastníkům prostřednictvím velkoplošné obrazovky. V očích řady hráčů se v tu chvíli leskly slzy.

Na devadesát minut vypnout

Hrozba dalších útoků však je všudypřítomná. Byla i v Kyjevě. Místo diváků v ochozech byli přítomni vojáci připravení evakuovat hráče a funkcionáře do krytů, jakmile by se ozvaly sirény.

Břevno, parádní zákrok doněckého gólmana a řada dalších pohledných momentů. Fotbal splnil jeden z účelů. „Na devadesát minut jsem vypnul a jen si užíval hraní fotbalu. Byly tu velmi dobré a vřelé emoce, jsem na to hrdý,“ popisoval pozitivní efekt kapitán Šachtaru Taras Stepanenko.

„Čekal jsem na ten den od začátku přípravy. Byl jsem trochu nervózní, ale když jsem slyšel hymnu a viděl své spoluhráče, byl jsem hrdý na svou zemi a šťastný, že jsme zahájili ligu, protože to je důležité pro naši zemi a lidi,“ pokračoval muž s více než sedmi desítkami startů v ukrajinském národním dresu.

Fotbal se rozjel, válka tu však stále zůstává. „Možná zítra přestane, možná bude rok, nevím. Modlím se každý den a doufám, že moje země a naši lidé tuto válku vyhrají a naše rodiny se vrátí do svých domovů,“ věří zkušený fotbalista.

Válka se promítla i do kádrů. Mnoho hráčů po úpravě pravidel ohledně přestupů z Ukrajiny odešlo. Někteří ale zůstali a například brazilský obránce Lucas Taylor zamířil právě do Šachtaru.

A v neposlední řadě zredukovaly válečné boje i počet účastníků nejvyšší ukrajinské soutěže. Neobjevil se v ní zdecimovaný Černihiv ani Mariupol, který padl do ruských rukou.

Připomeňme na závěr za všechny i jména dvou hrdinů. Vitalij Sapylo, jednadvacetiletý gólman třetiligové juniorky Lvovu, a Dmytro Martynenko, o čtyři roky starší hráč druholigového Gostomelu, se na hřišti už nikdy neobjeví. Padli už v prvních týdnech války, když bránili svou vlast…