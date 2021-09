Na Ostrovech případ tvrdě propírali - a je zřejmé, že nezapomněli ani po startu nové sezony. „Odešel jsem před třemi měsíci a bylo to ještě pořád živé,“ prozradil Zdeněk Zlámal v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport.

Dnes už bývalý brankář, jenž kariéru ukončil před několika týdny, aby se zapojil do chodu rodinné firmy, působil ve Skotsku od roku 2018. Zachytal si ve třech klubech, největší stopu nechal ve známých Hearts.

Pěkný výlet, nebo tragédie?

Jeho slova jsou pochopitelná. Vždyť už po losu, který svedl dohromady soupeře z Glasgow a Prahy, byla kauza připomínána. Navíc si přisadil jeden z jejích hlavních protagonistů právník Aamer Anwar. „Bojím se o bezpečnost kohokoli, kdo cestuje do Prahy – hráčů a fanoušků. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii,“ pronesl Kamarův zástupce v deníku Daily Record. Ondřej Kúdela byl potrestán za rasismusZdroj: archiv Deníku

Připomněl tak svoje jarní podivné výroky. Tehdy se zamotával v tom, co měl Kúdela Kamarovi vpálit do očí, nyní jaksi zapomněl, že žádní skotští fanoušci do Prahy nevyrazí. Zápas se hraje kvůli rasistickému chování sparťanského kotle v duelu s Monakem za zavřenými dveřmi, na tribunách mohou být jen děti.

Přesto na Letné věří, že atmosféra bude bouřlivá. Do arény může přijít až deset tisíc mládežníků (od šesti do čtrnácti let) rozdělených na skupiny. Každá z nich musí mít minimálně deset dětí a jednoho dospělého jako doprovod.