Český reprezentant to popírá, přesto dostal od disciplinární komise UEFA desetizápasový trest a přišel o mistrovství Evropy. Kúdela se odvolal ke Sportovní arbitráži (CAS) v Lausanne. K soudu mělo dojít 21. ledna, ale jednání bylo odloženo na 11. dubna.

Kauzu řešila i skotská policie, která případ předala k posouzení prokuratuře. Ta však podle Daily Record nenašla dostatečné důkazy, aby českého fotbalistu obvinila z rasistického chování.

I strongly urge Kudela who now faces criminal charges to cooperate with @policescotland @GlenKamara4 hopes if Slavia Prague are genuine in wanting to eradicate racism, then they will publicly call out the racist abuse, that he is still being subjected to by some of their fans pic.twitter.com/23U0Sddzgj