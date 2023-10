/KOMENTÁŘ/ Před víkendem to s českými fotbalisty nevypadalo vůbec dobře, teď jejich postupové šance rapidně stouply. Cestičku na evropský šampionát v Německu mají umetenou. Češi ve zbývajících dvou zápasech kvalifikace o Euro potřebují porazit Moldavsko, stačit by ale mohly i dvě remízy. To by měli v klidu uhrát, ať už bude na lavičce apatický Jaroslav Šilhavý, nebo nový kouč.

Kapitán Tomáš Souček zajistil z penalty důležitou výhru nad Faerskými ostrovy | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Ještě před pár dny to tak optimistické nebylo. Po výprasku v Albánii se na reprezentaci valila zasloužená kritika. Vždyť Češi po obrovské ostudě opustili postupové příčky. Fotbalisté se chlácholili tím, že to mají stále ve svých rukou. To ano, ale nesměli by v předposledním mači kvalifikace prohrát v Polsku. Jenže to by pro ně byl v současném rozpoložení nadlidský úkol.

Mračna se ovšem nečekaně rozestoupila a vysvitla naděje na hladký postup. Jak to tedy vypadá?

Národnímu mančaftu pomohla nejen upachtěná, ale povinná výhra nad Faerskými ostrovy gólem z penalty. Náladu zvedla překvapivá zpráva z Polska. Původně největší favorit skupiny jen remizoval s Moldavskem a tahle ztráta Čechům nahrála.

Nároďák se už nemusí upínat k bitvě s Polskem. Nyní drží druhou postupovou pozici o bod před Poláky, kteří odehráli o utkání více. Svěřencům kouče Jaroslava Šilhavého, pokud u toho ještě bude, by tak stačilo porazit v posledním utkání doma Moldavsko, se kterým mimochodem jen remizovalo.

Michal Sadílek a Tomáš Souček po výhře nad Faerskými ostrovy:

Zdroj: Youtube

K postupu na Euro 2024 by ale mohli dojít i přes dvě remízy. A to za předpokladu, že Moldavsko zároveň neporazí doma lídra skupiny Albánii o více než dvě branky.

„Chci říct, že by mě hrozně mrzelo, kdybychom to nezvládli a na mistrovství Evropy nepostoupili. Ať už se mnou, nebo beze mě. Tady to není o mně nebo jednotlivcích, je to o Česku, reprezentaci. Dokud tady budu, budu se to snažit dělat co nejlépe,“ řekl trenér Šilhavý, jehož osud u reprezentace se bude řešit začátkem týdne.

To v Polsku už jsou smíření s třetí místem a baráží. „Nejpravděpodobnější scénář je ten, že budeme hrát play-off. Nevím, koho dostaneme, ale rozhodně to nebude jednoduchý zápas. Doufám, že na Euro pojedeme,“ přál si Piotr Zielinski, který byl při absenci Roberta Lewandowského kapitánem.