Na ulici před budovou radnice ve francouzském městě Bondy devět kilometrů od Paříže kope do míče parta místních kluků. Když se k nim blíží cizinec z Česka, zpozorní. Podezřele se dívají na neznámého vetřelce. Jakmile zjistí, že se budeme bavit o fotbale, ledy roztají. Ten nejmenší mi začne rozpustile okopávat nohy míčem. Ti větší rozebírají, kdo je pro ně nejlepší fotbalista.

„Za mě Ronaldo,“ přesvědčuje Abrar. Na tom by nebylo nic divného, pokud bychom nebyli ve městě, kde vyrůstal Kylian Mbappé. Na severovýchodním předměstí Paříže s 55 tisíci obyvateli. Tady Mbappého vychovávali otec Wilfried, fotbalový trenér, a matka Fayza, někdejší ligová házenkářka.

V místních drsných podmínkách dělnické a přistěhovalecké periferie se jejich syn Kylian vyučil fotbalovému řemeslu. Na prostém stadionu Leó Lagrange se odpíchl k hvězdné kariéře. AS Bondy byl jeho první fotbalový klub.

„On je opravdu dobrý. Víme, že tady začínal v klubu AS Bondy. Chtěli bychom být jako on. Zatím hraju na ulici, ale chtěl bych hrát za klub,“ povídá Abrar a vrací se k odpolední zábavě.

I Mbappé byl klukem z ulice. Dotáhl to k hvězdné kariéře. „Je vzorem pro mladé lidi. A příkladem, že talent, tvrdá práce a úspěchy vás můžou vynést opravdu hodně vysoko,“ říká starosta města Bondy Stephen Hervé. „Naše město je hrdé, že svět ví o tom, odkud Kylian Mbappé pochází,“ dodává.

Místo sochy freska

Sochu sice Mbappé v rodném městě nemá, zato místo, které si jezdí fotit tisíce turistů, ano. Fasádu desetipatrového panelového domu zdobí obří malba. Na ní je Mbappé v nadživotní velikosti ve francouzském dresu s typickou desítkou na zádech, pod ním je zobrazen malý chlapec spící v zeleném dresu místního AS Bondy. Objímá fotbalový míč a sní o čísle 10 ve francouzské reprezentace. Tady se stal sen skutečností.

Na Madeiře se fotí turisté u sochy Ronalda před jeho muzeem, v Bondy u zdi paneláku u fresky Mbappého. Co chvíli na malém parkovišti zastavují auta se zvědavými turisty.

„Pořád sem někdo jezdí fotit. Opravdu hodně lidí. Každý den. Japonci, Američané, Angličané. Je to populární místo,“ popisuje Demba Iamas. Je ředitelem podniku Harry´s Café, který stojí vedle Mbappého obří malby. Má tak dobrý přehled o tom, co se v místě děje.

„Turisté si ale udělají fotku a jedou pryč. Mohli by k nám chodit více,“ rozkládá rukama v restauraci, která je svým stylem více americká než typicky francouzská. Steaky, burgery, smažená kuřátka, hranolky, mléčné shaky, vafle, to je ale pro většinu návštěvníků tohoto místa na vedlejší koleji. Jezdí sem hlavně kvůli Mbappého portrétu.

„Ale večer míváme plno,“ usmívá se Demba. „Mbappé je tady opravdu hodně populární. Jeho otec ve zdejším fotbalovém klubu trénoval, také na něj se hodně vzpomíná,“ dodává šéf Harry´s Café.

Real? Správné rozhodnutí

Z nadupaného černého Renaultu vyskakují bratři Salla a Idy Dioppové. Berou do ruky iphony a fotí si několikrát originálně pomalovanou zeď s obdivovaným fotbalistou. „Chtěli jsme vidět tohle místo. Mbappé je skvělý fotbalista, mám ho rád, i můj syn ho zbožňuje. Všichni ho milují. Je skvělým příkladem pro děti, kam až je možné dostat, když se tvrdě pracuje,“ potvrzuje Salla Diop, kdo je jeho největší hvězda.

Salla se v Bondy narodil, ale už dlouho pracuje v New Yorku. Na Mbappého nezanevřel ani po přestupu do Realu Madrid. „Naopak. Bylo to správné rozhodnutí. Pro svoji kariéru udělal to nejlepší, co mohl. Když chcete být nejlepší, musíte hrát s nejlepšími hráči,“ tvrdí.

Ne každý to ale chápal podobně. Ještě v zimě, kdy se řešila Mbappého budoucnost a on odmítal pokračovat v PSG, někdo poškodil malbu v Bondy výhrůžným nápisem Mbappé, jsi mrtvý.

„Vazby Mbappého s městem jsou ale velmi silné,“ ujišťuje místní starosta. Ani francouzská superhvězda nezapomíná na místo, kde vyrůstal. Ještě když působil v Paříži, vzal na společný trénink 130 dětí z Bondy. Při různých akcích se ukázal v zeleném dresu místního klubu. Dokonce i firma Nike připravila jednu kolekci odkazující na životní cestu Mbappého z šedého předměstí Paříže na fotbalové výsluní.

Region plný imigrantů

Místo, kde vyrůstal, rozhodně nebylo žádným výstavním pařížským bulvárem. V departmantu Seine-Saint-Denis, do kterého Bondy patří, žije nejvyšší procento imigrantů ve Francii.

Koneckonců i Mbappého otec Wilfried se přistěhoval do Francie z Kamerunu. Matka Kyliana Fayza se narodila v Bondy, ale má rodinné kořeny v Alžíru. Rodiče hráli při Mbappého růstu zásadní roli a zůstávají při něm dodnes, vyjednávali o přestupu do Realu Madrid a starají se o sportovní i finanční záležitosti.

Prostředí, kde žili, ale mělo k dnešní miliardářské idylce Bílého baletu velmi daleko. Násilí, kriminalita, nepokoje, hořící auta, střety s policií byly pro tyto periferie Paříže typické. Situace je dnes ale podle místních jiná, o poznání klidnější.

„Město není nebezpečné. Nejsou tady problémy. Pro mě je to dobré místo k podnikání, nemůžu si stěžovat,“ ujišťuje Demba Iamas, šéf podniku Harry´s Café. „Méně bezpečná situace může být spíš na okraji města. Je to ale jako všude na světě. Problémy se občas vyskytnout kdekoliv,“ namítá Salla Diop.

Dělnické předměstí Paříže s více než 50 tisíci obyvateli se rychle rozvíjí. „Bondy jde dopředu, mladá generace je velmi dynamická, sportuje ve všech částech města. Město se hodně rozvíjí i kulturně, má například jeden z nejslavnějších sborů a hudebních škol pro děti ve Francii,“ vypravuje starosta Stephen Hervé.

Největším symbolem města zůstává jednoznačně Kylian Mbappé. I když už nesází góly za pařížský PSG, ale za madridský Real.

Jan Braun, reportér Deníku v Paříži Deník na olympiádě reprezentuje i Jan Braun, který pracuje jako reportér v Krkonoších. S novinařinou začínal v roce 1993 v Trutnově. Z her v Paříži bude přinášet zajímavé reportáže i rozhovory. Těšit se můžete na vše zajímavé, co se stane pod Eiffelovkou, v Českém domě, ale také na tribunách s českými fanoušky. Sledujte exkluzivní zpravodajství Deníku z olympijské Paříže!