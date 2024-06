Herec, moderátor. Fotbalista a také fanoušek. Ladislav Hampl, který proslul jako útočník Jarmil v seriálu Okresní přebor, se nezastaví. Naposledy se objevil na Svátku fotbalu, jímž vyvrcholil 25. ročník McDonald's Cupu.

Ladislav Hampl (uprostřed) při exhibici | Foto: Deník/Jiří Fišara

V exhibičním zápase osobností nastoupil Hampl vedle Václava Pilaře, Davida Lafaty nebo Zdeňka Folprechta. Pokud by někde hledali posilu do kraje, mohou to u něj zkusit. I když… Kromě nabitého kalendáře vnímá fotbal už trochu jinak.

"Možná trochu plavu proti proudu, ale ve svém věku mám rád zápasy, kde se hraje jen pro dobrou věc, pro nadšení, pro to, aby se tento krásný kolektivní sport dostal zpět k lidem na stadiony, od těch nejmenších až po ty nejstarší," řekl Hampl, který jen tak mimochodem v červenci oslaví teprve 43. narozeniny.

Pozvání do Hradce Králové na Svátek fotbalu si vážil. Většinu spoluhráčů i protihráčů znal moc dobře - z týmu Real Top Praha, který často jezdí po republice, aby pobavil lidi a přispěl na dobrou věc.

Snad nikdy se ale nestalo, že by Hampl dal tak rychlý gól jako v úterý do malé brány. Uběhlo pár desítek vteřin, když překonal Jaromíra Blažka. "To byl úplný koncert," usmál se rodák z Liberce.

Srovnání s Libercem

Jako fotbalistovi se mu líbilo na hřišti, jako fanouška ho nadchla celá, loni otevřená Malšovická aréna.

"Měl jsem možnost si ji prohlédnout celou, od kabin až po VIP prostory a musím říct: klobouk dolů. Je to krásný stadion a Hradci to opravdu přeju, i když jim to trochu závidím, protože my v Liberci máme starší stadion," podotkl.

Ovšem i pod Ještědem se mají na co těšit. S novým majitelem, kterým se stal podnikatel Ondřej Kania, zafoukal do Slovanu svěží vítr.

Hampl to vnímá a je nadšený. "Nechci to nadšení krotit, naopak. Po poměrně dlouhém období, kdy bych řekl, že nám chyběly ambice a fotbalová atmosféra, jsem rád, že se to mění," uvedl a hned vzápětí dodal jedno ale: "Asi bych taky měl to očekávání krotit, protože teď je důležité, aby se klub po letech stagnace zotavil, aby se trávník upravil, aby kořeny zarostly a aby náš pažit mohl začít růst. Pak až na něm budeme moci stavět další euforické momenty. Je tam hodně práce," vzkázal.

Co si přeje? Aby hráči v kádru vydrželi delší čas, aby čas dostali kromě generálního ředitele Jana Nezmara i sportovní manažer Theo Gebre Selassie a kouč Radoslav Kováč. Teoreticky se s tím počítá, všechno jsou to místní legendy.

Potěšilo ho nové logo Slovanu. "Jsou tam pruhy, znak Ještědu. Dobrá cesta. Když se mění loga, někteří konzervativci jsou proti. Pamatuji na debatu kolem Divadla Na zábradlí nebo Juventusu Turín. Reakcí je vždy spousta, ale většině lidí v Liberci se to líbí," poznamenal.

A teď hurá na Euro

Hampl pracuje i jako moderátor v Českém rozhlase, v následujících týdnech si dá od této řehole trochu pauzu.

Natáčení seriálu, herecké zkoušky? Kdepak.

Důvodem je mistrovství Evropy ve fotbale.

Během Eura se z něj stane zase jen fanoušek. "Šampionát uvidím zblízka, budu v Německu. Jedeme tam s kamarádem obytňákem. Našemu týmu přeji stejné nadšení a nasazení, jaké měl hokejový národní tým, protože jak je vidět, když je správné nasazení, zbytek přijde sám," uzavřel Hampl.