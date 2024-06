Seděl ve sparťanské kabině, mlčel, klopil hlavu a zamačkával slzy. Ladislav Krejčí prožíval hořkosladké pocity. Kapitán šampionů z Letné se chystal rozloučit s fanoušky Sparty, právě totiž přestoupil do španělské Girony. „Zažil jsem tady něco neuvěřitelného. Dokázal jsem to v sobě dlouho držet, ale teď to na mě dolehlo,“ soukal ze sebe dojatý Krejčí.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí se loučí a odchází do Girony | Foto: Miloš Moc

Sparťané během pár dní vstřebávají další emotivní loučení. Po odchodu trenéra Briana Priskeho do Feyenoordu opouští Letnou i druhý strůjce dvou mistrovských titulů - kapitán Krejčí. Lídr týmu se po pěti letech s „S“ na prsou vydává na svou první zahraniční štaci do Girony, kde se upsal na pět let.

„V lepším okamžiku nemůžu odejít. Odcházím jako šampion,“ popisoval Krejčí svoje pocity v dojemném klubovém videu.

Ladislav Krejčí se loučí se Spartou:

Přestup největší osobnosti české ligy spustil na sociálních sítích hotovou lavinu. „Lídr přijel do Girony,“ hlásí španělský klub.

S vtipným příspěvkem se vytasil nový majitel Liberce Ondřej Kania. „No dobrý. Vítej v Katalánsku. Konečně tu nejsem jedinej Brňák,“ napsal na síť X mladý byznysmen, který pochází stejně jako Krejčí z Brna a v Katalánsku založil soukromou školu.

Hotovo. Krejčí opouští Spartu a míří do Girony, stal se nejdražší posilou klubu

Na Krejčího reagovali především bývalí sparťané. „Přišel jsi do Prahy jako kluk z Brna, odcházíš jako legenda a kapitán Sparty s poháry a tituly. Teď je ten správný čas, abys to všem ukázal ve světě,“ vzkázal Krejčího někdejší parťák Dávid Hancko, který dva roky zpátky odešel z Letné do Feyenoordu a tam se prosadil.

Přidal se i Bořek Dočkal. „Za ty roky, co jsem ve Spartě působil, nebylo tolik kluků v kabině, kteří by toho pro úspěch Sparty obětovali tolik, jako ty a zasloužili by se vysněný přestup do lepší ligy,“ řekl Krejčího předchůdce s kapitánskou páskou.

Jen přestupní stanice?

„Doufám, že tvoje kariéra půjde výš a výš,“ popřál někdejší sparťanský talent Adam Hložek, který se stal s Leverkusenem mistrem Německa. Girona za Krejčího vysolila 12 milionů eur. Pro srovnání, za Hložka Sparta získala od Bayeru 18 milionů eur.

Pro pětadvacetiletého obránce by Girona, kde podepsal smlouvu na pět let, nemusela být poslední evropskou zastávkou. „Manchester City si pro něj brzy přijde,“ reagoval na příchod českého reprezentanta jeden z fanoušků.

A to není vůbec nereálná představa. Gironu totiž spoluvlastní arabští majitelé Manchesteru City, přičemž majoritní podíl má Pere Guardiola, bratr slavného trenéra anglickým šampionů Pepa.

Je jasné, že Krejčí by se trase La Liga – Premier League vůbec nebránil. Nejdřív ale bude muset přesvědčit v Gironě. Jako to předvedl Slovák Hancko a teď po něm baží Liverpool.