Dva góly dal, ale taky dva zavinil. Ladislav Krejčí byl ústřední postavou utkání mezi Spartou a Arisem Limassol. Sparťanský kapitán zařídil vítězství 3:2 a stal se hlavní hvězdou úvodního kola Evropské ligy. Sparťanský kapitán ovládl anketu na oficiálních stránkách UEFA.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí | Foto: CPA

Ladislav Krejčí na sebe opět upoutal pozornost expertů. Lídr fotbalistů Sparty si díky dvěma brankám do sítě Limassolu vysloužil ocenění muže úvodního týdne skupinové fáze Evropské ligy.

Dva góly dal, dva zavinil. Jde to i za mnou, zastal se Krejčího trenér Priske

„Nebyl to jednoduchý zápas, jsem rád, jak jsme to zvládli defenzivně. Nebýt mých chyb, tak to byl super výkon, protože jsme pokryli jejich protiútoky. Za to jsem rád,“ vykládal Krejčí po vítězném utkání.

Kapitán Letenských uspěl v elitní společnosti. Na cenu aspirovali další tři nominovaní - marocký záložník Amine Adli z Leverkusenu, francouzský obránce Adrien Truffert a portugalský útočník Carlos Borges Forbs z Ajaxu Amsterdam.

Nejvíce hlasů nakonec obdržel český reprezentant v dresu tuzemského šampiona. Cenovka Krejčího na přestupovém tru tak brzo poletí ještě nahoru. Teď má podle serveru Transfermarkt hodnotu 5 milionů eur, což je nejvíc z českých hráčů ve FORTUNA:LIZE.

Ztráty Sparty i Slavie před derby. Kairinen pajdal o berlích, Ševčík opět marod

Tuhle částku je ale třeba brát s rezervou, v případě přestupu do ciziny by se minimálně zdvojnásobila. Jako tomu bylo v případě transferů Tomáše Čvančary do Mönchengladbachu (10,5 milion eur) a Davida Juráska do Benfiky Lisabon (14 milionů eur).