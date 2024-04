Fotbalová Sparta nejspíš přijde o svého lídra. Kapitán úřadujících šampionů Ladislav Krejčí podle španělských médií v létě zamíří do Betisu Sevilla. Hráčův agent Pavel Paska ovšem o přestupu Krejčího nic neví.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí by měl přestoupit do Betisu. | Foto: CPA

Španělský deník AS přišel s informací, že zástupci Betisu Sevilla a Sparty jsou domluvení na přestupu letenského kapitána Krejčího za zhruba osm milionů eur (200 milionů korun). Čeká se prý jen na finální dohodu, přičemž reprezentační obránce či záložník by se měl stěhovat v létě.

"Betis nutně potřebuje získat středního obránce, Krejčí by přitom v obou pozicích zapadal do plánů kouče Manuela Pellegriniho," napsal španělský AS. "Jednání se vedou už týdny a nyní došlo k dohodě mezi kluby."

Agent Paska ale tuhle informaci nepotvrdil, naopak to odmítl. „My se Spartou o ničem nevíme," řekl pro web iSport.cz.

Čtyřiadvacetiletému Krejčímu končí na Letné smlouva v létě 2025. Na defenziního hráče je i střelecky produktivní. Ve 139 soutěžních utkáních za Spartu nasázel 41 branek, další tři přidal v devíti startech za národní tým.

Výrazně na sebe upozornil v evropských pohárech. Kromě sedmého týmu La Ligy Betisu, který se utkal se Spartou na podzim ve skupině Evropské ligy, spekulují média i o zájmu Girony nebo druhého sevillského klubu FC.