Ten totiž pár minut před koncem, za dávno rozhodnutého stavu, kdy domácí vedli 5:0, předvedl famózní ekvilibristický kousek navíc zakončený brankou. Většina fotbalistů by po podobném kontaktu s gólmanem soupeře upadla, ne tak Ronaldo. Situaci nejen ustál, ale navíc elegantně připravil míč sám sobě a nakonec nekompromisně zakončil.

Zdroj: Youtube

Jednou z parádních Ronaldových schopností jsou přímé kopy. Ve své kariéře jich v gól přetavil takřka nespočet. Do našeho výběru nakonec proklouzl ten z kvalifikace o Euro 2012 v Dánsku.

Domácí sice utkání vyhráli a zajistili si postup na finálový turnaj, Ronaldo se ale v nastaveném čase zaskvěl přesnou muškou, kdy nechytatelně vyslal projektil z třiceti metrů a snížil na konečných 2:1. Portugalci nakonec skončili ve skupině druzí, následně zvládli baráž a z Eura si nakonec odvezli bronz.

Zdroj: Youtube

Nárok proti Ronaldově střele neměl ani švédský brankář, když střelec napřáhl z hranice velkého vápna a skončilo to jak jinak než brankou.

Zdroj: Youtube

Pojďme ale od dalekonosných pumelic k efektním a v tomto případě i efektivním kouskům. Třeba Maďaři si na jeden takový vzpomínají dost možná dodnes. V hlavní roli? Ronaldova patička.

Zdroj: Youtube

Takřka akrobatický kousek předvedl rodák z Madeiry i proti Faerským ostrovům. Zdejšímu brankáři utnul naději na čisté konto už ve třetí minutě, když se prosadil i z opravdu nelehké pozice.

Zdroj: Youtube

Zjevit se v momentě, kdy to nikdo nečeká? I to „CR7“ umí. Zeptat byste se na to možná mohli i Theo Gebre Selassie. Pro Čechy tehdy jediná branka v zápase znamenala i přes podařený výkon vyřazení ve čtvrtfinále Eura 2012.

Zdroj: Youtube

O deset let později se proti Ronaldovi postaví znova. Jak to dopadne tentokrát?