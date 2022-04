S fotbalem byl spjat už od mládí. Býval fotbalovým brankářem. Protože byl ale kolem svého devatenáctého roku, kdy končil školu, poněkud silnější postavy, nevypadalo to, že by to mohl v kariéře dotáhnout příliš daleko, a tak přemýšlel co dál.

„Přemýšlel jsem o tom, co bych mohl dělat, abych se udržoval v kondici,“ vyprávěl před nedávnem pro BBC. „Začal jsem se věnovat práci rozhodčího. Šel jsem do místních soutěží a pak jsem měl to štěstí, že jsem se v roce 1995 dostal do ligy.“

Z továrny na kuřata rovnou na hřiště

V té době ale nebylo možné věnovat se povolání fotbalového sudího na plný úvazek, a tak si vedle své fotbalové vášně přibral ještě práci v továrně na kuřata.

„Vstával jsem v půl čtvrté, v pět jsem byl v práci. Ve dvě odpoledne jsem skončil, nasedl do auta a jel jsem do Carlisle na zápas. Pak jsem jel na tři hodiny domů a v pět ráno jsem byl zase v práci,“ popisuje svůj tehdejší denní režim.

„Bylo to těžké, ale neměnil bych. Fotbal prostě miluji odjakživa,“ přiznává třiapadesátiletý sudí.

Velký posun v jeho kariéře přišel v roce 2000. Tehdy poprvé nakoukl do Premier League. Ačkoliv dnes na hřišti působí sebevědomě, přiznává, že se tehdy trochu bál.

Nejtěžší zápasy? S Wengerem

Brzy se ale otrkal, přesto vzpomene i jméno jednoho manažera, při jehož účasti pro něj bylo rozhodování složité. „Vždy mi připadalo těžké ne rozhodovat obecně zápasy Arsenalu, ale zápasy Arsenalu, když byl jeho manažerem Arséne Wenger,“ připomíná francouzského manažera.

„Už jen jeho přítomnost. Vždy chtěl pro Arsenal to nejlepší, a pokud by existovala nějaká možnost, jak toho docílit přes vás, udělal by to,“ doplňuje. „Od té doby, co skončil s fotbalem, je skvělý. Každý jsme jen člověk,“ uzavírá svou zkušenost s Wengerem.

Není to tak dávno, co ale zažil snad nejnepříjemnější momenty ve své kariéře. A ty mají úzkou spojitost i s českým fotbalem.

Osudové Součkovo vyloučení

Loni v únoru vyloučil v závěru utkání mezi Fulhamem a West Hamem hostujícího Tomáše Součka. A tento moment vyvolal hodně zlé krve.

K čemu došlo?

Těsně před tím, než měli hosté zahrávat standardní situaci, poroučel se k zemi domácí Mitrovic. Dean chtěl celou věc přejít, ale na popud VAR se nakonec šel podívat na video. Po několikanásobném zhlédnutí záznamu poslal Součka ze hřiště. A to i navzdory tomu, že českého fotbalistu hájil i sám postižený…

Deanovo rozhodnutí nenadzvedlo ze hřiště jen hráče či manažera, ale především fanoušky. Ti nadělali sudímu v následujících dnech hodně nepříjemností. A nejen jemu… „Vyhrožovali mi, že můj dům vypálí. Moje dcera dostala výhružky smrtí…,“ přiznal rozhodčí s tím, že celou věc nahlásil na policii.

„Moji rodinu to na několik týdnů těžce zasáhlo. Já jsem docela silný člověk, ale tehdy to bylo těžko. Ale musel jsem tu být pro rodinu,“ vzpomíná Dean.

Po čtyřech týdnech na něj vyšel znova West Ham. „Součkovi jsem se omluvil, přišel za mnou a byl skvělý,“ je rád, že si rozhodnutím nezhoršil vztah s českým reprezentantem.

Zadarmo nejlepší místo na stadionu

A co by naopak vyzdvihl rozhodčí, který ve své kariéře odpískal třeba i finále slavného FA Cupu nebo velkou řadu mezinárodních utkání včetně zápasů pražské Sparty či Slovanu Liberec v evropských pohárech, jako svůj největší úspěch?

„Být na vrcholu 22 let,“ řekne rozhodně. „Být v pozici, ve které jsem tak dlouho. Rozhodovat nejlepší fotbalová utkání všech dob. Mít každý týden nejlepší místo na stadionu a nemuset za to platit.“

„Fotbal mi bude strašně chybět,“ připouští na závěr.