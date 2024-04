Neměl bys lístek navíc, Leoši? Mareš šokoval, pozval fanoušky v nouzi do skyboxu

Do prekérní situace se dostal pár fotbalových fanoušků. Až z Boskovic se vydali na fotbalové derby do pražského Edenu. Před stadionem ovšem zjistili, že je vyprodáno. Co teď? Trn z paty jim nakonec vytrhl Leoš Mareš.