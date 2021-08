Záložník Jakub Jankto po letech opustil Itálii a z Apeninského poloostrova se přesunul na ten Pyrenejský. A sotva podepsal smlouvu s Getafe, fanoušci prvoligového klubu jen začali stavět i nad hvězdného Garetha Balea. Proč?

Jakub Jankto (vlevo) proti Litvě. | Foto: ČTK/Ondřej Hájek

Fotbalové kvality slávistického odchovance jsou neoddiskutovatelné, ale že by byl lepší než superstar Realu Madrid Gareth Bale? To se ukáže až na hřišti, příznivce patnáctého celku minulé sezóny La Ligy ale zaujal, aniž by se ještě dotkl balónu.