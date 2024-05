Fotbalisté Leverkusenu píšou historii. K premiérovému titulu v Bundeslize dokráčeli jako první v německých dějinách bez porážky, a pokud udrží neporazitelnost i v posledních dvou zápasech sezony, získají unikátní treble. Úspěch Bayeru bude záviset i na českém brankáři Matěji Kováři.

Zleva Matěj Kovář, Patrik Schick a Adam Hložek s trofejí pro mistry Bundesligy. | Foto: Profimedia

O víkendu převzali po posledním bundesligovém utkání mistrovskou trofej a ponořili do víru mistrovských oslav, i když jen decentně. „Oslavy probíhaly s mírou,“ pousmál se brankář Kovář. Hlavní párty se totiž už konala pět kol před koncem, kdy neporažení fotbalisté Leverkusenu získali jistotu premiérového titulu.

Fotbalisté Leverkusenu převzali trofej za triumf v Bundeslize:

Zdroj: Youtube

Oslavy německého titulu musely být střídmé i vzhledem k tomu, co Bayer tento týden čeká - ve středu finále Evropské ligy v Dublinu s Atalantou (začátek ve 21:00) a o víkendu zápas s Kaiserslauternem o triumf v německém poháru. Pokud němečtí šampioni v posledních dvou zápasech uhájí neporazitelnost, jejich série bez porážky na číslovce 53.

„Když jsme s předstihem získali titul, každý z nás měl v hlavě, že chceme v lize zůstat bez porážky. To nikdo nedokázal, což byla velká motivace. Všichni víme, co nás teď čeká. Jsme stále koncentrovaní a nastavení tak, abychom zvládli obě finále,“ vzkázal Kovář prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Nevyčníval, vzpomíná Drobisz na gólmana Kováře. Šel si za touhou něco dokázat

Čtyřiadvacetiletý gólman by měl nastoupit mezi tyčemi v obou finále, v pohárech totiž dostává přednost před zkušeným lídrem a kapitánem Lukasem Hradeckým. „Mockrát za život se nestane, že během jednoho týdne hrajete dvě finále. Všichni jsou odhodlaní dát tomu maximum a nechat na hřišti všechno,“ řekl Kovář, který sdílí v kabině „lékárníků“ s krajany Patrikem Schickem a Adamem Hložkem.

Hráči Leverkusenu si uvědomují, že stojí před historickém okamžikem v podobě treble. „Letošní sezona je tak speciální, že už o tom ani nepřemýšlíme. Samozřejmě sledujeme sociální sítě, ale nepřipouštíme si to. Stále se snažíme hrát nejlíp jak umíme, uvidíme, co se stane,“ pokrčil rameny Kovář, budou jednička Bayeru.

Radost mu udělala obhajobou titulu Sparta, se kterou slavil před rokem. „Klukům jsem gratuloval, tuhle sezonu si to zaslouží. Na dálku jsme to sledoval, ukázali svoji sílu, bylo to neskutečný.“

Kovář by neměl chybět v nominaci fotbalové reprezentace na Euro, kterou kouč Ivan Hašek oznámí příští týden v úterý. „Moc odpočinku nebude, ale vůbec mi to nevadí. Euro je skvělá zkušenost, zatím jsem neměl možnost si tam zahrát. Moc se na to těším, pokud tedy budu v nominaci. Doufám že, že tam předvedeme slušný výsledek a budeme na to vzpomínat v dobrém,“ přál si Kovář.