Býval obávaným kanonýrem, dokonce se stal nejlepším střelcem Evropské ligy. Válel v předních evropských soutěžích Premier League a Serii A. Teď si Libor Kozáka neškrtne ani ve třetí italské lize. Čtyřiatřicetiletý útočník v Arezzu pohořel, nedal ani gól a musí si hledat nové angažmá.

Útočník Libor Kozák v dresu Zlína | Foto: se svolením FC Trinity Zlín

Z vrcholu na dno. Kariéra Libora Kozáka nabrala v posledních letech strmý pád. Deset let zpátky se mu klaněl Řím. Pět sezon strávil v Laziu, kterému pomohl ke dvěma triumfům v italském poháru. V sezoně 2012/13 se dokonce stal nejlepším střelcem Evropské ligy s osmi góly.

Jenže ty časy jsou už dávno pryč. Kozák od té doby prožívá jen samé trápení.

V první sezoně po přestupu z Lazia do Aston Villy si na tréninku při srážce se spoluhráčem zlomil nohu a sezona pro něj skončila. Do té doby se mu dařilo, když v Premier League vstřelil 4 branky. Ani rok poté po po dvou operacích nohy nehrál. A když se po dvou letech od zranění vrátil na pažit, přivodil si zlomeninu v kotníku.

Jakýsi záblesk přišel v Liberci (7 gólů) a následně ve Spartě (14 gólů), jenže do bývalé formy se Kozák už nevrátil. Po půlroku ve Slovácku, kde ho nechtěl trenér Maritn Svědík, neoslnil ve Zlíně. Kozák se tak před touto sezonou rozhodl pro návrat po pěti a půl letech zpátky na Apeninský poloostrov, kde prožil své nejúspěšnější období kariéry.

Zůstalo jen u řečí

Devítinásobný reprezentant se pokusil resuscitovat kariéru v třetiligovém italském Arezzu, kde podepsal roční kontrakt. „Dávat góly je vždycky hezké, a je jedno, jestli je to Lega Pro nebo Premier League,“ usmíval se Kozák po podpisu smlouvy.

Do Arezza v létě přicházel jako velká posila. Očekávání bylo obrovské, ale zůstalo jen u řečí. Jeho působí v toskánském klubu se změnilo v katastrofu. Kozák se v třetiligové konkurenci ani jednou neprosadil.

„Nejsem trenér a nejsem v kabině, takže do toho úplně nevidím. Ale tohle je fiasko pro všechny,“ uznal prezident klubu Guglielmo Manzo. „Řekl jsem to trenérovi a také dvěma ředitelům klubu. Najdeme pro něj to nejlepší řešení. Je škoda, že se hráč s jeho kariérou nedokázal prosadit v Arezzu. Ne všechny podpisy se povedou. Bohužel, tak to někdy je.“

Kozák si tak nejspíš bude muset hledat nové angažmá už teď v zimě, přestože má smlouvu a do konce června. „Teď nás čeká měsíc přestupového období, tak uvidíme,“ nechtěl být konkrétní agent českého útočníka Matteo Mayer na dotaz webu quotidiano.net.

Dá se ale očekávat, že budoucnost Kozáka nebude spojea s Arezzem.