19 let dlouhé čekání je u konce. Fotbalisté pražské Sparty zvládli dvojzápas se švédským Malmö a po úspěšné cestě předkoly si zahrají základní fázi Ligy mistrů. Po odvetě na Letné, kterou doprovázela bouřlivá atmosféra, sbírá úřadující mistr české nejvyšší soutěže gratulace, ale dočkal se i posměšků ze strany některých fanoušků Slavie. Obrovský úspěch a snové peníze už mu ale nikdo nesebere.

Sparta v úterý večer na domácím stadionu zopakovala vítězství 2:0 ze švédského Malmö a po gólech Lukáše Haraslína a Albiona Rrahmaniho a dalším čistém kontu mohla oslavit se svými fanoušky postup do základní části Ligy mistrů. V ní se Letenští představili naposledy už před 19 lety.

„Obrovská gratulace, Sparto,“ napsal na sociální síti X někdejší sparťanský hráč Zdeněk Folprecht, který v současnosti působí jako fotbalový expert v médiích. S gratulací přispěchala na sítích i řada dalších včetně bývalého hokejisty Jiřího Hrdiny nebo oficiálního účtu pražských Bohemians.

„Za tímhle je jen práce, tvrdá každodenní práce. Ze Sparty se stal evropský klub, který myslí jinak, než jsme tu doposud měli. Neodkládá utkání, naopak pracuje každý den. Bez úlev. Bez výmluv. Prostě jako evropský velký klub. A tady je odměna. Obrovská gratulace a dík,“ vysekl poklonu pražskému klubu Dominik Rodinger, někdejší brankář a nyní trenér Sokolu Hostouň.

„Sparta postoupila do Ligy mistrů zaslouženě, odvedla sebevědomé výkony ve všech třech předkolech doma i venku, dokázala se srovnat s krizovými momenty. Má jasný herní systém, silné fotbalové osobnosti s rychlostí a technickými dovednostmi,“ ocenil i bývalý tiskový mluvčí rivalů ze Slavie Ondřej Zlámal.

Choreo školka

Jak se ovšem dalo očekávat, ne všichni z druhé strany řeky Spartě úspěch přáli. Někteří fanoušci Slavie, která se o svůj postup do nejprestižnější soutěže popere ve středu večer, si neopomněli do Letenských rýpnout. A hlavně do jejich fanoušků.

„Oceňuji, že na druhém břehu rozjeli choreo školku. Ještě párkrát a bude to dobré,“ napsal jeden z fandů sešívaných v reakci na celotribunovou prezentaci sparťanů.

„Vždyť jejich prezentace jsou jedno a to samý. Vždycky je to nápis a vystřižená ilustrace. Stačí se podívat na prezentace, které měla Tribuna Sever ve finále poháru. To je úplně něco jiného,“ přisadil si další z diskutujících.

Fanoušci na utkání Sparta - Malmö | Video: Filip Ardon

Pravdou ovšem je, že fanoušci v úterý na Letné vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Oba tábory fandily naplno už od úvodní rozcvičky a nezpomalily ani v průběhu zápasu. Jedno choreo si připravili hosté, dvě pak domácí fandové.

V důležitých momentech, kdy celá Letná explodovala nadšením, běhal přítomným mráz po zádech. Euforii vyvolala VIndahlem chycená penalta, oba vstřelené góly, ale třeba i obyčejné obranné zákroky, po nichž sparťané na hřišti hecovali fandy v ochozech.

„Super. Asi není lehké pro soupeře hrát na Letné. Má něco do sebe, je to opravdu takový oheň, nakopávač pro každého hráče. Fanoušci nás tady podporují od první do poslední minuty,“ ocenil střelec rozhodující branky Lukáš Haraslín.

„Bylo to speciální. Hukot po celý zápas a pocítili to i hráči Malmö. I to je důležité. Táhneme jako jeden klub,“ doplnil obránce Martin Vitík.

| Video: Youtube

Obrovskou poklonu si ovšem zaslouží i fanoušci Malmö. Ti zaplnili prakticky celý sektor hostí a fandili celý zápas, i když jejich tým prohrával a naděje na postup se mu vzdalovala. Zklamaní hráči si pak po konečném hvizdu užili alespoň děkovačku se svými fandy, kteří jim děkovali, jako by právě oni byli vítězi.

Jenže pozor, to všechno byl teprve předkrm. Sparta si postupem zajistila minimálně čtyři další domácí zápasy proti zvučným soupeřům. A jisté je, že pro sparťany to bude pořádný svátek. Na Letné jistě opět vytvoří fantastickou kulisu a poženou svoje oblíbence za dalšími výhrami.