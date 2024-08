Stejně jako před osmi lety bude Sparta bojovat s rumunským celkem ve třetím předkole Ligy mistrů o účast mezi evropskou smetánkou. Stejně jako tehdy jsou Pražané považování za favorita, ale budou se muset poučit z dřívější zkušenosti. Doma totiž v roce 2016 jen remizovali 1:1 a na půdě soupeře padli 0:2, když všechny tři góly FCSB vstřelil Stanciu.

„Právě tehdy si mě Praha získala. Potom jsem měl šanci tam žít a teď můžu s jistotou říct, že je to nejkrásnější město v Evropě,“ zavzpomínal na osm let staré duely Stanciu v rozhovoru pro rumunský web ProSport.ro.

To, že mu v české metropoli zůstala část srdce, je z jeho vyjádření zřejmé. Nezůstala ovšem na Letné, kde působil šikovný fotbalista mezi lety 2018 a 2019, nýbrž na druhé straně řeky, ve Slavii. Tam Stanciu hrál od roku 2019 do roku 2022.

„Slavii nemůžeme vůbec se Spartou srovnávat. Je na úplně jiném levelu. Zažil jsem tam unikátní chvíle, když jsem hrál za nejlepší český klub, za Slavii Praha,“ vyhlásil Stanciu jasně v rozhovoru pro rumunské médium. A neodpustil si ani rýpnutí do sparťanských fanoušků.

„Atmosféra, kterou v Budapešti vytvoří domácí fanoušci, bude úžasná, daleko před tou, kterou uvidíme na Letné. A můžu vám říct, že fanoušci Sparty jsou jasně za těmi slávistickými, co se atmosféry týče,“ prohlásil hráč, který momentálně nastupuje za Damac v Saúdské Arábii.

S Kuchtou už není v kontaktu

Podle jeho slov má FCSB na to, aby přes Spartu postoupilo. „Věřím, že můžou vyřadit Spartu stejně, jako jsme to udělali my. Sparta tehdy měla v týmu jména, která jsou považována za legendy klubu. Oproti dnešním hráčům je jejich sbírka trofejí o něco lepší. Řekl bych, že tehdejší tým byl lepší než ten současný,“ zhodnotil Stanciu aktuální kádr Pražanů.

Hlavní zbraní v něm by měl podle rumunského fotbalisty být Lukáš Haraslín. „Hrál jsem proti němu na Euru, takže můžu říct, že je nebezpečím číslo jedna pro FCSB. Má dobrou rychlost, velmi dobrou techniku a je to rozdílový hráč,“ vyprávěl Stanciu, na kterého přilétla i otázka na Jana Kuchtu.

„Když jsme spolu hráli na Slavii, tak hrál výborně a dával hodně gólů. Byli jsme opravdu dobří kamarádi, ale náš vztah se rozpadl. Šel do Sparty a už ho ani nesleduju, nejsem s ním v žádném kontaktu,“ prozradil Stanciu.

Za svoje slova sklidil na sociálních sítích vlnu nenávisti od sparťanských fanoušků. „Hecovat atmosféru je v pořádku, ale nějak nepotřebuji na každé z našich stránek vidět ten jeho krysí ksicht,“ napsal na X jeden z uživatelů.

„Prodejná krysa. Jak jsem ho v našem dresu dříve miloval, tak ho za ty jeho kecy po přestupu na druhý břeh nenávidím. Vypráskejte FCSB!“ přidal se další.

Stanciuovi tak jeho pokus o rozproudění atmosféry před očekávaným dvojzápasem evidentně vyšel. Sparta se s rumunským mistrem poprvé utká už v úterý od 20 hodin v Praze na Letné. Odveta je na programu na půdě soupeře přesně o týden a 30 minut později, tedy 13. srpna od 20:30. Vítěz dvojzápasu postoupí do další fáze předkol Ligy mistrů.