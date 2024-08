Exkluzivně

„Vzpomínky mám jen ty nejlepší. Dva tituly, spousta krásných zápasů, spousta známých, výborný fotbal, výborné vedení celého klubu. Vzpomínek je mnoho, ale musím říct, že když si na to vzpomenu, tak jedině v pozitivním,“ ohlíží se za svým působením v Malmö Melichárek.

Jeho fotbalová cesta vedla zajímavým směrem. Bez jediného startu v domácí nejvyšší soutěži zamířil do Skandinávie, kde nejprve tři roky hájil barvy Mjällby, odkud se posléze přesunul právě na jihozápad Švédska. Během prvních čtyř let v Malmö slavil první mistrovský titul, druhý pak přidal po návratu na sklonku kariéry. S klubem zůstává úzce spjatý dodnes.

„S lidmi z klubu jsem v pravidelném kontaktu, píšeme si, voláme a samozřejmě sleduju i ligu,“ prozrazuje Melichárek.

Dobře tedy ví, co pražská Sparta může čekat od svého soupeře v posledním předkole Ligy mistrů. „Za poslední roky, dejme tomu v horizontu deseti let, má Malmö teď jeden z nejsilnějších týmů. Přivedlo spoustu nových a šikovných hráčů, někteří jsou odchovanci, kteří se prosadili,“ popisuje současný trenér brankářů v béčku Slovácka i v jeho mládežnických kategoriích.

„Co se týká švédské ligy, mají výborné výsledky. Jsem zvědavý, jaký bude zápas se Spartou v porovnání s českou ligou. Myslím, že to nebude normální zápas, je to poslední předkolo a bude to hodně o taktice,“ předpovídá Melichárek.

Malmö se podle něj spoléhá víc na týmovou hru než na hráčské individuality. „Ale upozornil bych na mladého Sebastiana Nanasiho, který sice není odchovancem, ale prošel si tam juniorkou, šel na hostování a vrátil se jako hotový hráč. Má výborné statistiky na křídlo nebo záložníka a Sparta by na něj měla dávat velký pozor,“ říká Melichárek na konto dvaadvacetiletého talentu.

Loni v lize nastřílel Nanasi ve 29 zápasech 11 gólů a přidal šest asistencí, letos je po 17 zápasech na bilanci šesti vstřelených branek a deseti gólových nahrávek. „Nedávno dával dva góly, určitě je jedním z jejich nejnebezpečnějších hráčů,“ připomíná bývalý gólman Nanasiho představení v odvetě proti PAOKu.

Fanouškovské skupiny tvoří přistěhovalci

„Malmö ale přivedlo spoustu nových hráčů a co se týká útočníků a záložníků, bude jejich síla spíše dopředu než dozadu. Sparta by mohla těžit z toho, že v Evropě dostávají dost gólů, což pro ně není obvyklé ve švédské lize,“ přidává Melichárek.

Sparťané se podle něj můžou těšit i na severu Evropy na bouřlivou atmosféru, kterou si vyzkoušeli už v předchozím předkole v Bukurešti, kde bylo naladění domácích fandů skutečně nepřátelské.

„Švédi jsou celkově kamarádští. Malmö je ale specifické v tom, že fanouškovské skupiny tvoří přistěhovalci, a tam už to tak kamarádské není. V průběhu zápasu, nebo po zápasech vznikají konflikty. Myslím, že to bude docela divoké,“ předvídá Melichárek.

„Mají tam za bránou místa na stání, která jsou povolená i na evropské soutěže. A fandí se celý zápas. Kolikrát, i když se nedařilo, nám fandili. Publikum a celkově kultura fandění je tam na vysoké úrovni,“ upozorňuje někdejší hráč Slovácka a Zbrojovky Brno.

O tom, zda sám vyrazí na Letnou, až se bude příští týden hrát odveta, zatím nemá jasno. „Teď ve středu na první zápas jedu do televize do studia a ohledně dalšího týdne už jsem ve spojení s kluky. Ale mám to náročnější, co se týká práce. Už teď vynechávám dva dny a kdybych vynechal dva dny i příští týden, tak by kluci měli o dost méně tréninků. Uvidím, jak mi to bude vycházet pracovně,“ krčí rameny Melichárek.

Sparta se představí na půdě švédského soupeře už ve středu od 21 hodin. Odveta v Praze se odehraje o týden později v úterý a úvodní výkop je naplánovaný na stejný čas. Pokud Letenští dvojzápas zvládnou, naplno si otevřou dveře do základní části Ligy mistrů. Nejsou navíc jediným českým želízkem v ohni, do posledního předkola se probojovala i Slavia, která vyzve Lille.