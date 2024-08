Poslední překážka stojí mezi oběma pražskými S, účastí v základní fázi Ligy mistrů a pohádkovým balíkem peněz. Jako první vykročí do boje o postup sešívaní, kteří už v úterý večer ve Francii vyzvou Lille. S ním naposledy bojovali v Evropské lize v roce 2009. „Výsledkově jsme díru do světa neudělali,“ ohlíží se za patnáct let starými duely bývalý slovenský záložník Peter Grajciar. Teď v postup Slavie věří.

„Věřím, že aktuální Slavii se to podaří. Držím jí palce. Dá se říct, že je to už jeden z nejtěžších soupeřů, ale myslím si, že Slavia těžké zápasy miluje. Celý klub a hráči dělají obrovský progres. Trenér Trpišovský s celým štábem je připraví,“ nechal se slyšet někdejší hráč Slavie a Sparty.

Se sešívanými ale v Evropské lize v roce 2009 velký úspěch neudělal. Pražané měli ve skupině vedle francouzského Lille ještě italský Janov a španělskou Valencii a po třech remízách a třech porážkách skončili v této konkurenci poslední.

Nepomohli si hlavně zápasy proti francouzskému klubu. Doma přitom vedli o poločase 1:0, jenže přišla druhá půle hrůzy, kterou odstartoval vlastní gól Marka Suchého. „Do druhého poločasu nastoupil Gervinho, takový fofrníček, který pak cestoval po světě. Ve druhé půli nás trochu roztočili, udělali jsme tam nějaké chybičky a pamatuju si, že v jednom z gólů jsem byl zapletený já,“ zavzpomínal na porážku 1:5 Grajciar.

Na půdě soupeře pak Slavia od 25. minuty dotahovala a zapsala porážku 1:3. Jediný gól sešívaných dal Stanislav Vlček.

Hazard a Aubameyang

„Ještě den před zápasem byla přes hřiště natažená plachta, protože se hrálo v prosinci a byla zima. Výsledek byl škoda, protože jsme se v té době trochu zvedali. Soupeř měl ale obrovskou kvalitu, hrál za něj kopec reprezentantů posbíraných ze světa,“ uvedl čtyřicetiletý Slovák.

V Lille se tehdy sešla opravdu mimořádná kvalita. Jeho barvy hájil hvězdný Eden Hazard nebo Pierre-Emerick Aubameyang. Českým fanouškům pak může být dobře známý Rio Mavuba, jenž v roce 2017 přestoupil do Sparty.

Slavia i Lille jsou teď ale úplně jinde. Čtvrtý klub posledního ročníku francouzské Ligue 1 vstoupil do nové sezony vítězně a sešívaní se zatím v prvních pěti kolech herně celkem natrápili na to, aby uhráli aspoň 13 bodů.

„Sledoval jsem to, čím to bude, nevím. Teď s Teplicemi se ale dostávali do tlaku, dobře prostřídali a přišel tam Provod, který je stěžejní pro Slavii. Naštěstí výsledky otáčejí. I když se jim herně nedaří, tak síla v týmu je taková, že to vždy dokážou otočit na svoji stranu. I když už to není na takovém topu, jako když tam byl Souček a Coufal,“ zamyslel se Grajciar.

„Já se na zápas těším, přál bych si, aby postoupil český klub co nejdál. V případě úspěchu budu jen rád,“ doplnil.

Slavii může hrát do karet i to, že domácí nevyběhnou do boje na svém tradičním stánku, ale budou se muset spokojit se stadionem ve městě Valenciennes. Fotbalový svatostánek v Lille ještě není připravený po olympijských hrách.

„Do určité míry to může být výhoda. Slávisté budou mít určitě podporu fanoušků, je to sice dálka, ale ne nepřekonatelná. Věřím, že Tribuna Sever si to nenechá ujít a že Slavia postoupí,“ vyhlásil Grajciar závěrem.