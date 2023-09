České fotbalistky vstoupí do Ligy národů. Ovšem ne vše se točí kolem míče, taktiky a snu o účasti na evropském šampionátu. Reprezentační tým pod vedením trenéra Karla Rady se ocitl v bizarní situaci: proti Bělorusku může nastoupit, jen ne doma.

České fotbalistky v nedávném přípravném zápase s Irskem | Foto: Deník/Petr Widenka

Kvůli válce na Ukrajině platí restrikce i ve světě sportu. Jsou různé: někde přísnější, někde takřka žádné.

Fotbal se rozhodl vyřadit Rusko z mapy soutěží. Kluby nesmějí startovat v evropských pohárech, reprezentace je vyloučena z bojů o velké turnaje. Naproti tomu Bělorusko, oficiálně nezapojené do agrese, má na hřištích zelenou.

Kritika z Kremlu. Putin obvinil MOV a světové federace, že politizují sport

Jenže tady se začínají střetávat omezení funkcionářů s přístupem jednotlivých států.

Trest, ale pro koho?

Vláda pod vedením premiéra Petra Fialy se kvůli zločinům Kremlu (a postoji sousední země vedené diktátorem Alexandrem Lukašenkem) rozhodla zakázat na území Česka start reprezentantům Ruska a Běloruska.

Usnesení bylo naposledy upraveno na začátku září, aby se nedotklo zástupců z těchto dvou zemí, kteří působí mimo svou domovinu.

Jenže co má dělat český sportovec (trenér, svaz), pokud mu byl za soupeře vybrán právě někdo z Běloruska?

Z hypotetické situace je realita. Už za pár dní vyběhnou fotbalové reprezentantky na hřiště proti Běloruskám.

Češky měly hrát doma, ale o výhodu přijdou. Asociace se totiž rozhodla pro jediný možný krok. Utkání přesunula za hranice, konkrétně až do Chorvatska. Bizarní situace, i v kontextu nedávných slov předsedy vlády.

Hašek se kvůli ruským sportovcům pustil do premiéra. Fiala je připodělaný, řekl

„Za určitých okolností mohly být potrestány třeba české fotbalové týmy více, než by se to dotklo Ruska a Běloruska,“ uvedl Fiala.

Aspoň odpadne cestování

Přesto od zástupců reprezentačního výběru nečekejte větší nářek. Skupinu B4, z níž může vést cesta až na evropský šampionát, rozehrají ženy v pátek na slovinském území, v úterý následuje propíraný mač proti Bělorusku.

„Určitě bychom byli spokojenější, kdybychom domácí zápas s Běloruskem mohli hrát v opravdovém domácím prostředí. Ale výhodou může být to, že nám odpadne složité cestování. Celých deset dní budeme mít základnu v Chorvatsku a právě zápas proti Bělorusku odehrajeme prakticky hned vedle hotelu, ve kterém bydlíme,“ řekl pro Deník trenér Karel Rada.

Během léta se dokonce zdálo, že by fotbalistky nemohly do utkání nastoupit, to si však nikdo nepřipouštěl.

„Počítaly jsme s tím, že zápas se určitě musí odehrát,“ zmínila kapitánka Klára Cahynová, čímž připomněla tahanici před zápasem Plzně s Tobolem Kostanaj. Tehdy za ruské fotbalisty oblékající dres kazašského celku dokonce u české vlády apeloval šéf UEFA Aleksander Čeferin.

Holky to umí taky: Česká fotbalistka Cahynová prozradila, kolik bere v Seville

Hrozba finanční sankce

Fotbalová asociace si alespoň může oddechnout v jiné věci: ani Bělorusky nemohou hrát doma (azyl našly v Maďarsku). Kdyby ne, i tady by hrozil problém: čeští reprezentanti nesmějí nastupovat k zápasům a soutěžím na území Ruska a Běloruska.

Na usnesení z 6. září, které má být projevem solidarity s Ukrajinou, se v nejbližší době nic nezmění.

Otázkou je, co by následovalo, pokud by jej někdo porušil. Pravděpodobně by se sportovci (svazy) vystavovali finančnímu postihu.

„Nedodržení těchto pravidel by bylo považováno za závažné porušení podmínek čerpání podpory ze státního rozpočtu,“ řekl Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury.