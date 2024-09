Kuriózní momenty byly k vidění před začátkem zápasu. Dočasný kouč Angličanů Lee Carsley způsobil při své premiéře zmatek, když vyšel z tunelu na hrací plochu, automaticky se posadil na irskou střídačku. Když byl upozorněn na svůj omyl, s úsměvem zamířil ke svému týmu.

Angličtí fanoušci se ale příliš nebavili. Carsley totiž jako hráč oblékal 11 let irský dres. Rodák z Birminghamu má totiž irskou babičku a v roce 1995 začal reprezentovat sousední zemi. Carsley navíc nezpíval anglickou hymnu, což Angličané nesli nelibě. Byl to ostrý kontrast oproti Garethu Southgateovi, který byl u týmu osm let, než po prohraném finále Eura rezignoval.

| Video: Youtube

„Zpívání hymny je něco, s čím jsem vždycky bojoval, když jsem hrál za Irsko,“ vysvětlil s tím, že ani jako hráč hymnu nezpíval.

To sel ale nesetkalo s pochopením. Podle Harryho Redknappa je téměř povinností, aby kouč nároďáku zpíval hymnu. „Jako hrdý Angličan a patriot si myslím, že zpívat národní hymnu je důležité,“ řekl uznávaný kouč. „Tentokrát to bylo pochopitelné, když hrál za Irsko, ale řekněme proti Španělsku, Francii nebo komukoli jinému, je to nutnost.“

To ovšem nebylo vše. Chaos vyvolal ještě před hymnami anglický fanoušek, který si to nakráčel na trávník. Obtloustlý chlapík se postavil do řady s anglickými reprezentanty a předstíral, že je hráč. Na sobě měl kompletní výstroj a na dresu číslo 69. Fotbalisté byli zmateni, než se stačili vzpamatovat, ochranka muže bleskově odstranila.

Mělo jít o influencera Jarva. „Nyní jsem nejtlustší anglický fotbalista všech dob!“ chlubil se pak na platformě X.

Nenávistného přivítaní se dočkali Rice s Grealishem. Anglické hvězdy totiž v minulosti reprezentovali Irsko. Příznivci na stadionu Aviva je přivítali transparent transparentem: „Hadi jsou zpět“. Rice s Grealishem se jim „odvděčili“ tím, že oba vstřelili gól. Rice ho neslavil. Anglie díky nim vyhrála 2:0 a od roku 1988 nepodlehla Irsku posedmé za sebou.